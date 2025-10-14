Певица Ирина Ортман раскрыла секрет своей стройности: минус 5 кг за две недели

14 октября 2025, 14:07

Певица Ирина Ортман поделилась диетой, которая помогает ей оставаться в форме

Ирина Ортман (Фото: Instagram* / @ortmanirina)

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман отметила 47-летие, при этом она выглядит гораздо моложе. В интервью Леди Mail певица рассказала о своих секретах молодости и поддержания фигуры.





Ирина с детства ведёт активный образ жизни: с семи лет она вместе с отцом совершала пробежки на 2–3 километра и закалялась обливаниями холодной водой. Сейчас артистка предпочитает динамическую ходьбу, силовые тренировки и йогу, которая помогает ей сохранять внутреннее равновесие.



Особое место в поддержании формы занимает диета Алексея Ковалькова. Утром певица пьёт молочный коктейль с бифидобактериями и перекусывает кедровыми орешками. В течение дня она ест пять порций несладких фруктов (кроме зелёных яблок) и отруби без ограничений, а вечером — большую порцию греческого салата.





«Эта диета очень подкупила меня тем, что позволяет есть после 18.00, что обычно при похудении строго запрещено», — отметила Ортман.