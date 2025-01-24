«Я не вижу проблемы»: Влад Топалов признался, что ругается с Региной Тодоренко при детях и повышает голос на них

Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми (фото: соцсети)
Влад Топалов сделал несколько признаний об отношениях с Региной Тодоренко и рассказал о воспитании детей.
Певец заявил, что иногда позволяет себе повышать голос на детей. Он не любит себя за это и считает, что не прав в такие моменты, однако это работает, поэтому он смирился.
Топалов подчеркнул, что не претендует на звание идеального, поскольку таковой для детей является мама. И, при этом, не видит проблемы в том, чтобы дети знали его настоящего, с его сложным характером.
Также он отметил, что абсолютно спокойно относится к ссорам с женой при детях.
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Топалов подчеркнул, что не претендует на звание идеального, поскольку таковой для детей является мама. И, при этом, не видит проблемы в том, чтобы дети знали его настоящего, с его сложным характером.
Также он отметил, что абсолютно спокойно относится к ссорам с женой при детях.
«Мы ругаемся при детях, мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях. Да, у меня сложный характер. Мне 40 лет, я уже вряд ли поменяюсь, я вас люблю больше жизни. <…> Мне кажется, что дети должны видеть нас разными, они тогда не будут бояться быть разными», – пояснил певец.Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поженились в 2019 году. Сейчас они воспитывают двоих детей – сына Михаила 2018 года рождения и Мирослава, появившегося на свет в 2022 году.
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Анастасия Чинкова