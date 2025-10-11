Анастасия Решетова высказалась о глубоком подходе к воспитанию детей
Модель и предприниматель Анастасия Решетова поделилась мыслями о воспитании детей и роли матери. В новом посте она отметила, что с ростом ребёнка всё яснее осознаёшь: материнство — это не только забота, но и огромная ответственность, труд души.
Решетова подчеркнула, что любовь к ребёнку не измеряется подарками или приготовленными обедами. В руках матери, по её словам, судьба нового человека, поэтому важно не только удовлетворять базовые потребности ребёнка, но и развивать эмоциональную связь.
Она отметила, что одна из главных задач родителя — умение слышать ребёнка, понимать его переживания и помогать справляться с ними так, чтобы развивался эмоциональный интеллект.
Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Многие поддержали её слова о «глубоком и осознанном» подходе к воспитанию, но нашлись и критические комментарии. Одна из подписчиц упрекнула Решетову в том, что она якобы повлияла на личную жизнь другой семьи.
Модель ответила, что обвинения не соответствуют действительности и подчеркнула, что готова отвечать за свои слова и поступки, но не за домыслы других людей.
