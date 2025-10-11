Анастасия Решетова высказалась о глубоком подходе к воспитанию детей

11 октября 2025, 14:45

Анастасия Решетова подчеркнула важность эмоционального интеллекта в материнстве

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Модель и предприниматель Анастасия Решетова поделилась мыслями о воспитании детей и роли матери. В новом посте она отметила, что с ростом ребёнка всё яснее осознаёшь: материнство — это не только забота, но и огромная ответственность, труд души.