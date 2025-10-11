Балерина Анастасия Винокур о разводе: супруг узнал об этом из СМИ

11 октября 2025, 14:15

Дочь Винокура впервые рассказала о разводе и жизни после него

Анастасия Винокур (Фото: Instagram* / @nastyavinokur)

Балерина и дочь юмориста Владимира Винокура, Анастасия Винокур, впервые откровенно рассказала о своем разводе с бизнесменом Григорием Матвеевичевым, который произошёл шесть лет назад. Пара считалась одной из самых гармоничных в светской Москве: они воспитывали сына Фёдора, часто появлялись на мероприятиях вместе и производили впечатление идеальной семьи. Поэтому новость о разводе, опубликованная в 2019 году на сайте Пресненского суда, вызвала широкий резонанс.