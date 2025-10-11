Балерина Анастасия Винокур о разводе: супруг узнал об этом из СМИ
Балерина и дочь юмориста Владимира Винокура, Анастасия Винокур, впервые откровенно рассказала о своем разводе с бизнесменом Григорием Матвеевичевым, который произошёл шесть лет назад. Пара считалась одной из самых гармоничных в светской Москве: они воспитывали сына Фёдора, часто появлялись на мероприятиях вместе и производили впечатление идеальной семьи. Поэтому новость о разводе, опубликованная в 2019 году на сайте Пресненского суда, вызвала широкий резонанс.
В интервью Лауре Джугелии Анастасия призналась, что решение о расставании далось ей нелегко, но было необходимым. По её словам, супруг даже не знал о разводе и узнал об этом из СМИ.
Балерина пояснила, что проблемы в семье накапливались постепенно: появлялось взаимное недопонимание, конфликты и обиды, которые только увеличивали дистанцию между ними. Она подчеркнула, что в подобных ситуациях вина обычно лежит на обоих партнёрах, и уход был осознанным шагом к внутренней свободе.
Анастасия не раскрыла конкретные причины разрыва, добавив лишь, что с Григорием они стараются поддерживать уважительные отношения ради сына. На момент развода Фёдор был ещё маленьким, но сейчас живёт в двух домах, а отец активно участвует в его воспитании.
Читайте также: