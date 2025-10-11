«Наступил кошмар»: Мария Погребняк рассказала о страшной болезни младшего сына

11 октября 2025, 14:03

Сын Марии Погребняк тяжело перенёс коронавирус

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Блогер и модель Мария Погребняк поделилась тревожными новостями о здоровье своего младшего сына. В эмоциональном посте она призналась, что ребёнок заразился коронавирусом, и ночь, которую они пережили, стала для неё одним из самых страшных испытаний в жизни.







«Вчера утром мы смеялись, как Володя пытался надеть на голову кастрюльку, а вечером наступил кошмар», — написала Мария.

«Мы, взрослые, как-то справляемся, а вот смотреть, как твой ребёнок борется с этой гадостью — это испытание, для которого нет слов», — подчеркнула Мария.