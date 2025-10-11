Достижения.рф

«Наступил кошмар»: Мария Погребняк рассказала о страшной болезни младшего сына

Сын Марии Погребняк тяжело перенёс коронавирус
Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Блогер и модель Мария Погребняк поделилась тревожными новостями о здоровье своего младшего сына. В эмоциональном посте она призналась, что ребёнок заразился коронавирусом, и ночь, которую они пережили, стала для неё одним из самых страшных испытаний в жизни.



«Вчера утром мы смеялись, как Володя пытался надеть на голову кастрюльку, а вечером наступил кошмар», — написала Мария.
У мальчика поднялась температура до 40 градусов, началась рвота, а взгляд стал «стеклянным». Родителям пришлось вызывать скорую помощь, и врачи подтвердили диагноз COVID-19, которого семья опасалась больше всего.

К счастью, сейчас состояние сына улучшилось: температура снизилась, и он снова улыбается. Погребняк отметила, что наблюдать за борьбой ребёнка с болезнью было крайне тяжело и оставило глубокий след в её сердце.

«Мы, взрослые, как-то справляемся, а вот смотреть, как твой ребёнок борется с этой гадостью — это испытание, для которого нет слов», — подчеркнула Мария.

Софья Метелева

