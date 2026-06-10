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Анастасия Решетова запустила бьюти-бизнес в центре Москвы после прошлых неудачных проектов

Анастасия Решетова открыла новую компанию в сфере косметологии
Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова вновь решила попробовать себя в бьюти-индустрии. По данным «Звездача», модель зарегистрировала новую компанию — ООО «Онна», которая будет заниматься косметологическими услугами.



Юридический адрес фирмы находится в московском районе Хамовники. Основным направлением деятельности компании указаны услуги в сфере косметологии.

Для Анастасия Решетова это не первый предпринимательский опыт. Ранее она запускала собственный бренд нижнего белья, однако спустя несколько лет проект был закрыт после многомиллионных убытков. Неудачно завершилась и история с косметическим брендом Bagira Cosmetic, который также прекратил работу.

Софья Метелева

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