Дмитрий Позов объяснил, в каком случае смог бы принять измену
Дмитрий Позов признался, что готов простить измену
Звезда шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов рассказал о своём отношении к изменам и доверию в отношениях.
В новом выпуске шоу «Счёт, пожалуйста» артист признался, что для него ключевой проблемой является не сама измена, а обман со стороны близкого человека. По словам комика, потеря доверия в одной сфере неизбежно отражается и на остальных аспектах отношений.
«Для меня это было бы легче, чем отношения, в которых ты от меня что-то скрываешь», — отметил Дмитрий Позов, говоря о ситуации, в которой партнёр честно сообщает о своих чувствах или поступках.Артист также признался, что считает себя человеком с повышенной чувствительностью к вопросам доверия. Именно поэтому, по его словам, любые недомолвки могут оказаться для него болезненнее, чем неприятная правда.
Напомним, недавно Дмитрий Позов пережил развод. Сейчас он не спешит вступать в новые отношения, но уже задумывается о том, какие принципы будут для него важны в будущем.