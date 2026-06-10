Дмитрий Позов объяснил, в каком случае смог бы принять измену

10 июня 2026, 20:14

Дмитрий Позов признался, что готов простить измену

Дмитрий Позов (Фото: Instagram* / @pozov)

Звезда шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов рассказал о своём отношении к изменам и доверию в отношениях.





В новом выпуске шоу «Счёт, пожалуйста» артист признался, что для него ключевой проблемой является не сама измена, а обман со стороны близкого человека. По словам комика, потеря доверия в одной сфере неизбежно отражается и на остальных аспектах отношений.





«Для меня это было бы легче, чем отношения, в которых ты от меня что-то скрываешь», — отметил Дмитрий Позов, говоря о ситуации, в которой партнёр честно сообщает о своих чувствах или поступках.