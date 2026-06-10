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Дмитрий Позов объяснил, в каком случае смог бы принять измену

Дмитрий Позов признался, что готов простить измену
Дмитрий Позов (Фото: Instagram* / @pozov)

Звезда шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов рассказал о своём отношении к изменам и доверию в отношениях.



В новом выпуске шоу «Счёт, пожалуйста» артист признался, что для него ключевой проблемой является не сама измена, а обман со стороны близкого человека. По словам комика, потеря доверия в одной сфере неизбежно отражается и на остальных аспектах отношений.

«Для меня это было бы легче, чем отношения, в которых ты от меня что-то скрываешь», — отметил Дмитрий Позов, говоря о ситуации, в которой партнёр честно сообщает о своих чувствах или поступках.
Артист также признался, что считает себя человеком с повышенной чувствительностью к вопросам доверия. Именно поэтому, по его словам, любые недомолвки могут оказаться для него болезненнее, чем неприятная правда.

Напомним, недавно Дмитрий Позов пережил развод. Сейчас он не спешит вступать в новые отношения, но уже задумывается о том, какие принципы будут для него важны в будущем.
Софья Метелева

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