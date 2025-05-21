Анастасия Решетова заявила, что Тимати не обеспечил её жильём после расставания: «Я сама выкупила эту квартиру»

Сегодня, 21 мая, исполняется 91 год со дня рождения выдающегося деятеля искусства, Народного артиста РСФСР, режиссёра Глеба Анатольевича Панфилова. Его работы «В огне брода нет», «Романовы. Венценосная семья», «Без вины виноватые» и другие произведения до сих пор вызывают интерес и любовь у зрителей. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».