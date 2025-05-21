Анастасия Решетова заявила, что Тимати не обеспечил её жильём после расставания: «Я сама выкупила эту квартиру»

Тимати и Анастасия Решетова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова, у которых есть общий сын Ратмир, расстались около пяти лет назад. Однако общественность до сих пор обсуждает их отношения.
Многие полагают, что после разрыва отношений музыкант оставил матери своего ребёнка квартиру, в которой они когда-то жили вместе. Однако сейчас выявилось, что это не так. Пара снимала жильё, которое позднее Решетова выкупила и сама сделала там ремонт.
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«Друзья, хватит говорить то, о чём понятия не имеете. Я сама выкупила эту квартиру и сама делала в ней изменения. Никто мне её не дарил», – обратилась к подписчикам 29-летняя модель.Многие пользователи поддержали Анастасию, а вот на 41-летнего рэпера обрушились многочисленные обвинения чуть ли не во всех смертных грехах.
«Алёна (ещё одна бывшая рэпера Алёна Шишкова – прим. ред.) и Настя уже давно сказали, что Тимати там ничего не оставляет и не обеспечивает бывших. Они обе сами себе всё покупают. И не говорите мне, поклонники Тимати, что он какой-то там суперотец. Любит он только себя и свою маму. Надеюсь, Анастасию я не обидела. Мне её, как и Алёну, на самом дела жаль. После него ещё много лет терапии нужно…», – написала одна из неравнодушных поклонниц Решетовой.Читайте также:
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Анастасия Чинкова