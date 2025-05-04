«Время с семьей»: Тимати выложил совместные фото с детьми от двух бывших

Недавно возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) Валентина Иванова объявила, что они с рэпером ждут ребенка. Тимати станет отцом в третий раз.
После неожиданной новости пользователи Сети гадали, на каком сроке беременности Иванова сейчас. Однако мать Тимати, делясь кадрами с отдыха, показала округлившийся живот возлюбленной сына. Вероятно, роды Валентины состоятся уже совсем скоро, но точный срок звездная пара еще не раскрывала.
Сегодня Тимати решил в иной раз подогреть интерес публики к своей личной жизни и поделился фотографиями с детьми от двух своих бывших возлюбленных.
Подписчикам понравились кадры Юнусова с наследниками.
Напомним, у рэпера есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
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Сегодня Тимати решил в иной раз подогреть интерес публики к своей личной жизни и поделился фотографиями с детьми от двух своих бывших возлюбленных.
«Время с семьей», — подписал публикацию артист.
Подписчикам понравились кадры Юнусова с наследниками.
«Как будто маленькие Решетова и Шишкова. Дети на мам похожи», «Ратмир весь в маму», «Скоро третий появится, Валюша в положении», — заметили фолловеры.
Напомним, у рэпера есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
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Ольга Енгалычева