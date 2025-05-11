«Это вам не на пляже животом кверху лежать»: бывшая Тимати снялась в мини в Японии

Анастасия Решетова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Модель Анастасия Решетова прилетела в Японию и снялась в мини. Как уточняют бьюти-обозреватели, бывшая рэпера Тимати (Тимур Юнусов) в дополнение к образу надела гетры и кроссовки. По словам женщины, ее любовь к Японии началась со школьной скамьи, она интересовалась литературой о самураях, аниме и каллиграфией.
«Думаю, только любовь к японской культуре может заставить меня просыпаться пораньше и ездить по разным местам и городам до вечера. Это вам не на пляже животом кверху лежать», — поделилась знаменитость.Решетова добавила, что в ее программе шесть городов, страну она посещает второй раз. Приезжать в нее каждый год блогер решила после первого визита.
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