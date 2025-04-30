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Бывшая Тимати Решетова перетягивает на себя внимание после новости о беременности Ивановой

Решетова перетягивает внимание на себя после новости о беременности Ивановой
Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Несколько дней назад невеста Тимати Валентина Иванова подтвердила сообщения о своей беременности. Кажется, информация дошла и до бывшей рэпера Анастасии Решетовой.
Пока Валентина принимает поздравления с первой беременностью, Анастасия вспоминает, как преобразилась после рождения ребёнка. В 2019 году она родила от Тимати сына Ратмира. Спустя год после этого пара рассталась.

«Роль мамы меня раскрыла в энергетическом плане. В моём случае и в физическом плане роды пошли только на пользу. Изменился взгляд, гормоны правильно выстроились, черты лица преобразились, кожа, ну а фигуру я сама потом привела в нужную форму», – поделилась блогер в личном блоге.
Отметим, что с Ивановой Решетова не общается, а вот с Тимати регулярно взаимодействует и решает вопросы, касающиеся их маленького сына.

Мама рэпера Симона Юнусова не особо ладила с Решетовой, а вот Иванову приняла. Именно родительница исполнителя засветила на видео с отдыха округлившийся живот Валентины. Девушка находится приблизительно на 5 месяце беременности.

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Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности
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Дилара честно высказалась о причинах расставания с Бустером: «Я его не предавала!»
Дилара честно рассказала о причинах расставания с Бустером
30 апреля 2025, 19:37

Слава Бустер и Дилара (фото: Telegram @dilalara753)

Блогер Дилара Зинатуллина честно высказалась о проблемах в отношениях с бывшим возлюбленным – стримером Славой Бустером. Звезды соцсетей объявили о романе весной прошлого года, но меньше чем через год расстались.
Долгое время ходили слухи, что Дилара изменяла своему возлюбленному. Однако теперь раскрылась правда.

Недавно Бустер стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, что отношения с Диларой ему просто наскучили. При этом ранее он обещал девушке, что не станет публично раскрывать причины их расставания.

Дилара в личном блоге заявила, что в последнее время её удивляет поведение бывшего. Сначала он всё же проговорился о причинах расставания, а затем вообще переманил к себе охранника, который ранее работал на неё. Кроме того, на днях Бустер во время очередного стрима выбирал самую красивую стримершу. Для финала он выбрал свою бывшую и блогершу Лунаком, с которой у Дилары был конфликт.

«Обещания держать надо! Он то ли задеть меня как-то пытается, но движения недружественные. Когда люди с уважением и по-дружески относятся, так не делают! Но я же ему ничего плохого не сделала! Не предавала и не изменяла! Мы расстались на адекватной ноте... И сколько месяцев я наблюдаю такую фигню в свою сторону», – эмоционально высказалась Дилара.
Напомним, что ранее Дилара Зинатуллина состояла в браке с рэпером Моргенштерном*. Они заключили брак в 2021 году, но в 2023 объявили о разводе.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#конфликт
#брак
#шоу
#отношения
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#блогер
#соцсети
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«Уже поженился»: в соцсетях пишут о третьем браке рэпера Гуфа
Поклонники рэпера Гуфа заявили, что он женился в третий раз
30 апреля 2025, 19:19

Гуф (фото: Instagram* @therealguf)

В соцсетях пишут, что рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) женился в третий раз. Избранницей артиста стала Разият Салахова, которой он сделал предложение в ноябре прошлого года.
Один из поклонников Гуфа сообщил, что 45-летний рэпер уже официально заключил брак с девушкой в Троицке.

«Он с новой бабехой уже поженился, знакомая их в ЗАГСе расписывала в Троицке», – написал фанат в комментариях.
При этом ни Долматов, ни Салахова официально не подтверждали заключение брака.

Напомним, что Алексей был женат дважды. Первой женой стала блогер Айза, которая родила ему сына Сами. Сейчас парню уже 14 лет. Супруги развелись в 2014 году. После артист состоял в отношениях с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. А в декабре 2021 года рэпер заключил брак с Юлией Королевой, которая родила ему дочь Тину. В 2023 году пара рассталась.

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*запрещён в РФ
#брак
#супруги
#отношения
#блогер
#артист
#загс
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«Романтика!»: Ксения Бородина и Николай Сердюков спустились в метро
Ксения Бородина и Николай Сердюков спустились в метро из-за пробок в Москве
30 апреля 2025, 19:00

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина и Николай Сердюков захотели культурно провести вечер, но по дороге в театр столкнулись с трудностями.
Накануне вечером пара отправилась на спектакль, однако по дороге возникла проблема – весь центр Москвы встал в огромную пробку. Влюблённые испугались, что могут опоздать, поэтому спустились в метро.

Ксения в личном блоге опубликовала видео из вагона поезда.

«Планы на вечер немного изменились», – сказал Николай. «Когда вся Москва "красная", мы в метро. А что? Романтика! Мы, кстати в центре зала встретились», – заявила Бородина. «Мы ближе к людям», – добавил Сердюков.
Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

В результате, пара успела на спектакль «Канарейка» в Театре Наций. Постановка посвящена последним дням жизни известной оперной певицы Марии Каллас. Главную роль исполнила актриса Сати Спивакова.

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*запрещён в РФ
#москва
#метро
#концерт
#видео
#спектакль
#пробки
#театр
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Петросян произнёс лишь одну фразу после новостей о выписке дочери из квартиры
Петросян после выписки дочери из квартиры заявил, что ему все надоели
30 апреля 2025, 18:45

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Евгений Петросян выписал 56-летнюю дочь Викторину из квартиры в Москве. Родственница юмориста косвенно подтвердила эти сведения, а сам народный артист РСФСР возмутился и произнёс лишь одну фразу.
Викторина не присутствовала на заседании суда, поскольку в настоящее время проживает в США. О выписке из квартиры она узнала от журналистов. Женщина заявила, что «вероятно, это правда», а также подтвердила, что уже давно не общается с отцом.

После этих новостей журналисты попытались связаться с Петросяном.

«Да как же вы мне все надоели! Ничего не буду обсуждать!», – заявил в беседе с KP.ru артист.
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*запрещён в РФ
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#сша
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#журналисты
#женщина
#артист
#москва
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«Только что телефон вернули»: актер из «Реальных пацанов» Бежанян ответил на обвинения в экологическом преступлении
Актер Армен Бежанян заявил, что в его фирме провели обыски
30 апреля 2025, 18:33

Армен Бежанян (Фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»)

Актер из «Реальных пацанов» Армен Бежанян рассказал об обысках, проведенных пермскими следователями. Бизнесмен подтвердил, что против него возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны использования недр.
Со слов Армена, утром он получил уведомление о возбуждении уголовного дела. Теперь артист собирается разобраться в том, в чем его обвиняют.

«Мне вот только что телефон вернули, все оттуда скачали. Провели обыски в бухгалтерии, изъяли документацию», — признался Бежанян Ura.ru.

Актер утверждает, что у него есть действующая лицензия на добычу недр, однако с 12 июня 2024 года ее приостановили в части песчано-гравийной смеси из-за нерестового периода. Со слов Армена, в то время его компания остановила все работы и убрала технику с участка. Из-за этого он не понимает, с чем связаны нарушения.

В 2024 году природоохранная прокуратура проводила проверку на участке, где фирма актера ведет добычу недр. Тогда Бежаняна привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 10 тысяч рублей. Армен полагает, что уголовное преследование связано с его политическими амбициями и попыткой пройти в Госдуму.

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#актёр
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#уголовное дело
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