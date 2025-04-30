Бывшая Тимати Решетова перетягивает на себя внимание после новости о беременности Ивановой

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)
Несколько дней назад невеста Тимати Валентина Иванова подтвердила сообщения о своей беременности. Кажется, информация дошла и до бывшей рэпера Анастасии Решетовой.
Пока Валентина принимает поздравления с первой беременностью, Анастасия вспоминает, как преобразилась после рождения ребёнка. В 2019 году она родила от Тимати сына Ратмира. Спустя год после этого пара рассталась.
Мама рэпера Симона Юнусова не особо ладила с Решетовой, а вот Иванову приняла. Именно родительница исполнителя засветила на видео с отдыха округлившийся живот Валентины. Девушка находится приблизительно на 5 месяце беременности.
Читайте также:
Роды не за горами: мама Тимати показала беременную возлюбленную сына
«Я не могу оплачивать счета»: Тимати отреагировал на коммунальный скандал со своим участием
Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности
«Роль мамы меня раскрыла в энергетическом плане. В моём случае и в физическом плане роды пошли только на пользу. Изменился взгляд, гормоны правильно выстроились, черты лица преобразились, кожа, ну а фигуру я сама потом привела в нужную форму», – поделилась блогер в личном блоге.Отметим, что с Ивановой Решетова не общается, а вот с Тимати регулярно взаимодействует и решает вопросы, касающиеся их маленького сына.
Мама рэпера Симона Юнусова не особо ладила с Решетовой, а вот Иванову приняла. Именно родительница исполнителя засветила на видео с отдыха округлившийся живот Валентины. Девушка находится приблизительно на 5 месяце беременности.
Читайте также:
Роды не за горами: мама Тимати показала беременную возлюбленную сына
«Я не могу оплачивать счета»: Тимати отреагировал на коммунальный скандал со своим участием
Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности
Анастасия Чинкова