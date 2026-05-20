Настасья Самбурская засудила кемеровского блогера

20 мая 2026, 09:59

Настасья Самбурская (Фото: Telegram @samburskayan)

Звезда сериала «Универ» Анастасия Терехова, более известная как Настасья Самбурская, подала в суд на кемеровского блогера Алексея Псковитина из дуэта Nemagia. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.





По данным VSE42.Ru, решение по делу о защите чести, достоинства, деловой репутации вынесено во вторник Центральным районным судом Кемерово. Отмечается, что поводом для разбирательства стало видео, в котором есть информация, не соответствующая действительности и порочащая честь и достоинство актрисы.



В суде Самбурская потребовала признать сведения ложными, обязать блогера прекратить их распространение, а также взыскать судебную неустойку и компенсировать моральный вред, пишет «Сiбдепо».





«В качестве доказательства была представлена лингвистическая экспертиза, подтвердившая порочащий характер высказываний», — говорится в материале издания.