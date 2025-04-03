Анастасия Стоцкая показала дочь, невероятно похожую на Филиппа Киркорова – фото

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров (фото: Telegram @StotskayaAnastasiya)
Анастасия Стоцкая опубликовала фотографию с повзрослевшей дочерью Верой.
42-летней артистке нередко пишут, что её дети, Вера и Александр, очень похожи на Филиппа Киркорова. Раньше звезда резко реагировала на каждый такой выпад хейтеров, а сейчас просто игнорирует эти заявления.
Дочь Анастасии Стоцкой Вера (фото: Instagram* @100tskaya)
Напомним, что дети Стоцкой рождены от бизнесмена Сергея Абгаряна. Пара рассталась в 2019 году, но официально оформила развод лишь весной 2023 года. Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием детей.
В 2021 года Стоцкая состоит в отношениях с актёром Александром Казьминым.
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*запрещён в РФ
Дочь Анастасии Стоцкой Вера (фото: Instagram* @100tskaya)
Напомним, что дети Стоцкой рождены от бизнесмена Сергея Абгаряна. Пара рассталась в 2019 году, но официально оформила развод лишь весной 2023 года. Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием детей.
В 2021 года Стоцкая состоит в отношениях с актёром Александром Казьминым.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова