«Это дети Киркорова»: что скрывала украинская певица Стоцкая и как она помогла бойцам СВО

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Анастасия Стоцкая, которую ранее подозревали в романе с Филиппом Киркоровым, поделилась в социальных сетях фото с подросшим сыном. Поклонники артистки обратили внимание на внешние сходства наследника певицы с Киркоровым. Кто на самом деле отец ребенка Стоцкой и что известно о ее жизни расскажет редакция «Радио 1».
Что известно о сыне Стоцкой
Артистка опубликовала фото со своим 13-летним сыном на странице в социальной сети. Поклонники певицы удивились внешнему сходства подростка с Филиппом Киркоровым.
«Ну одно лицо с Киркоровым! Смотрю и вижу Филю в молодости. Даже ростом пошел в него», — написала одна из подписчиц певицы.
Некоторые также обратили внимание на то, как похожи между собой сын Киркорова и Стоцкой.
«Да, это ребенок Киркорова», — предполагают поклонники артистки.
Певица в одном из телевизионных шоу лично прокомментировала слухи о том, что отцом ее сына является Киркоров.
«Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждым фото с моими детьми: мол, ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец. Это не заканчивается. Когда я без настроения, могу написать, мол, да, это дети Филиппа Киркорова», — заявила артистка.
Кто на самом деле отец ребенка Стоцкой
Фото: соцсети Стоцкой
По словам певицы, обоих детей она родила от своего супруга Сергея Абгаряна, с которым официально расторгла брак в прошлом году. Но и после этих заявлений обсуждение темы отцовства не утихает среди поклонников певицы. Подогревает интерес общественности то, что ранее Стоцкую и Киркорова неоднократно видели вместе, СМИ писали, что у пары был роман.
Какие отношения у Стоцкой и Киркорова
Познакомились артисты в Театре Луны. Тогда Киркоров обратил внимание на яркую девушку и пригласил Стоцкую на кастинг в свой мюзикл «Чикаго».
«Как потом рассказывал Филипп, когда он увидел меня на сцене, у него уже не было сомнений в том, кто будет играть Рокси Харт», — вспоминала Стоцкая.
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
В том, что между артистами были очень теплые отношения, признавались они сами. Киркоров называл Стоцкую самой большой любовью в своей жизни, а артистка до сих пор «трепещет, когда Филипп появляется рядом».
Однако развиться отношениям звездной пары было не суждено. Стоцкая заявляла, что не хочет рушить брак Киркорова с Пугачевой, а певец, в свою очередь, говорил о том, что не решился жениться на Стоцкой из-за того, что в тот момент «находился не в лучшем психологическом состоянии». По словам Киркорова, артистка спасала его «в тот период от крайней черты».
Что Стоцкая говорила об СВО
Известно, что Стоцкая родилась в Киеве, однако свою творческую деятельность преимущественно вела в России. Свою позицию относительно СВО певица публично не озвучивала, однако в 2022 году приняла участие в благотворительном спектакле, средства от которого были направлены на поддержку участников СВО.
Новый роман Стоцкой
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