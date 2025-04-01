Дети на него похожи: продюсер раскрыл тайну отношений Стоцкой и Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Слухи об отношениях певца Филиппа Киркорова с певицей Анастасией Стоцкой — фейк и миф, рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов.
«Это миф, фейк, потому что у Филиппа другие взгляды. Возможно, это был просто какой-то пиар-роман или какая-то договоренность, если отношения и были», — сказал собеседник.Дворцов добавил, что хоть Стоцкой и не видно на мероприятиях, ее гонорар начинается от 1,5 миллионов рублей, и работы хватает. В частности, женщина выступает в театральных мюзиклах и радует фанатов. При этом звезда отечественного шоубиза ушла в тень. Ходят многолетние слухи о том, что дети Стоцкой похожи на исполнителя хита «Просто подари».
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