Анастасия Стоцкая показала, как прошел день рождения ее дочери

Анастасия Стоцкая (фото: Instagram* / 100tskaya)
Певица Анастасия Стоцкая устроила праздничное торжество в честь восьмилетия своей дочери Веры. Артистка поделилась кадрами с мероприятия и трогательно поздравила именинницу.
Юная виновница торжества предстала в праздничном наряде — белой футболке и пышной юбке. На мероприятии присутствовали аниматоры, которые провели шоу-программу и увлекли детей весёлыми конкурсами. Завершился праздник традиционным тортом со свечами.
Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и оставили множество добрых комментариев.
Напомним, что участница проекта «Маска» стала мамой Веры в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном. У девочки также есть старший брат Александр, которому сейчас 13 лет. Пара рассталась в 2019 году, а официальный развод оформила лишь спустя четыре года.
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«Моей малышке, моей маленькой вишенке исполнилось уже 8! Моя добрая и смешная, весёлая и ранимая, смелая, озорная! Ты лучше меня — и это прекрасно! Верочка, просто будь счастлива и здорова, а я всегда буду рядом и поддержу во всём. Разбираем подарки, мама дома, это самое большое счастье — быть вместе со своими детками», — написала Стоцкая в соцсетях.
Анастасия Стоцкая с дочкой (фото: Instagram* / 100tskaya)
Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и оставили множество добрых комментариев.
Напомним, что участница проекта «Маска» стала мамой Веры в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном. У девочки также есть старший брат Александр, которому сейчас 13 лет. Пара рассталась в 2019 году, а официальный развод оформила лишь спустя четыре года.
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Дайана Хусинова