Анастасия Стоцкая показала, как прошел день рождения ее дочери

47-летний актер и телеведущий Иван Ургант поделился в социальных сетях личной историей и исполнил песню «Случайный вальс», как когда-то пела ему бабушка. Артист сопроводил публикацию архивной черно-белой фотографией, на которой изображена его мама Валерия Киселева в детстве вместе с родителями — Ниной и Иваном.