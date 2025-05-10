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Анастасия Стоцкая показала, как прошел день рождения ее дочери

Анастасия Стоцкая (фото: Instagram* / 100tskaya)

Анастасия Стоцкая (фото: Instagram* / 100tskaya)

Певица Анастасия Стоцкая устроила праздничное торжество в честь восьмилетия своей дочери Веры. Артистка поделилась кадрами с мероприятия и трогательно поздравила именинницу.
Юная виновница торжества предстала в праздничном наряде — белой футболке и пышной юбке. На мероприятии присутствовали аниматоры, которые провели шоу-программу и увлекли детей весёлыми конкурсами. Завершился праздник традиционным тортом со свечами.

«Моей малышке, моей маленькой вишенке исполнилось уже 8! Моя добрая и смешная, весёлая и ранимая, смелая, озорная! Ты лучше меня — и это прекрасно! Верочка, просто будь счастлива и здорова, а я всегда буду рядом и поддержу во всём. Разбираем подарки, мама дома, это самое большое счастье — быть вместе со своими детками», — написала Стоцкая в соцсетях.

Анастасия Стоцкая с дочкой (фото: Instagram* / 100tskaya)

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и оставили множество добрых комментариев.

Напомним, что участница проекта «Маска» стала мамой Веры в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном. У девочки также есть старший брат Александр, которому сейчас 13 лет. Пара рассталась в 2019 году, а официальный развод оформила лишь спустя четыре года.

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Иван Ургант исполнил военную песню в память о бабушке и рассказал семейную историю
10 мая 2025, 09:52

Иван Ургант (фото: Instagram* / urgantcom)

47-летний актер и телеведущий Иван Ургант поделился в социальных сетях личной историей и исполнил песню «Случайный вальс», как когда-то пела ему бабушка. Артист сопроводил публикацию архивной черно-белой фотографией, на которой изображена его мама Валерия Киселева в детстве вместе с родителями — Ниной и Иваном.
«Это моя мама. И её мама с папой. Нина и Ваня. Она из Владимира, он из Белгорода. Познакомились они во время войны. Оба были железнодорожниками. Дошли до Берлина, развернулись и поехали воевать с Японией. Пока ехали, война закончилась. Они остались жить в Хабаровске, где через шесть лет после войны родилась моя мама. Дедушка умер, когда мне было четыре года. Бабушки не стало, когда мне исполнилось шестнадцать. Он похоронен в Хабаровске. Она — под Санкт-Петербургом», — сообщил Ургант.

Телеведущий исполнил песню «Случайный вальс», написанную поэтом Евгением Долматовским и композитором Марком Фрадкиным в 1943 году. Композицию в разные годы исполняли Леонид Утёсов, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Дмитрий Хворостовский, Владимир Пресняков и другие артисты. Ургант отметил, что впервые услышал песню от бабушки Нины.

Фото: Instagram* / urgantcom

«Нина очень любила эту военную песню. И меня научила её петь. Мне она тогда не очень нравилась — там нет ничего про сражения, бои, подвиги. А потом прошло время — и каждое 9 мая я вспоминаю Нину и Ваню и всегда пою эту песню своим детям. Как любила бабушка — негромко, чтобы никого не беспокоить», — отметил артист.

Подписчики телеведущего тепло отреагировали на публикацию, поблагодарив его за искренность. Некоторые поделились и своими воспоминаниями.

Мама Ивана Урганта была заслуженной артисткой России, выступала в театре и снималась в кино. После развода с Андреем Ургантом она вышла замуж за Дмитрия Ладыгина, в этом браке у неё родились две дочери.

Она скончалась 1 февраля 2015 года от осложнений после гриппа. В день её рождения Ургант опубликовал трогательное стихотворение в память о матери. Бабушка Ивана по отцовской линии, актриса Нина Ургант, известная по фильму «Белорусский вокзал», ушла из жизни 3 декабря 2021 года в возрасте 92 лет.

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#9 мая
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Продюсер Разин намерен через суд отменить завещание Шатунова
10 мая 2025, 09:19

Юрий Шатунов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Продюсер Андрей Разин подал в суд с требованием аннулировать завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы гражданского дела.
Согласно судебным документам, иск Разина принят к рассмотрению, заседание уже назначено. Ответчиками по делу выступают вдова артиста Светлана Шатунова, а также его дети — сын Дэннис и дочь Эстелла.

Другие детали разбирательства, кроме требования о признании завещания недействительным, не разглашаются.

Ранее адвокат семьи Шатунова Сергей Васильев сообщил, что родственники артиста одержали победу в суде с Разиным по делу о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая». До этого сам Юрий Шатунов в течение нескольких лет оспаривал претензии продюсера в судах. В июне 2022 года апелляционный суд в Ставрополе признал поддельными документы, предоставленные Разиным, и вынес решение в пользу артиста.

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Лариса Долина рассказала о трагедии, которая произошла с ее семьей время Великой Отечественной войны
10 мая 2025, 09:00

Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

Лариса Долина рассказала, что трагедия Великой Отечественной войны напрямую затронула её семью — её дед ушёл добровольцем на фронт и не вернулся. Об этом певица поделилась в интервью «МК».
«Он пропал без вести во время войны, ему было всего 35–36 лет», — отметила артистка.

Став известной, Долина неоднократно предпринимала попытки узнать судьбу родственника и найти хотя бы место его захоронения. Однако, несмотря на все усилия, сделать это так и не удалось.

«Я пыталась найти хоть какие-то сведения. Но, к сожалению, нет: у меня ничего не получилось», — призналась певица.

Артистка подчеркнула, что считает День Победы одним из важнейших праздников и на протяжении многих лет неизменно выходит на сцену 9 мая.

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53-летняя Светлана Пермякова объяснила кардинальные перемены во внешности
10 мая 2025, 08:33

Светлана Пермякова (Фото: Инстаграм* @s_permyakova)

Российская актриса Светлана Пермякова в своем блоге объяснила кардинальные перемены во внешности. Звезда «Интернов» опровергла слухи о том, что сделала липосакцию.
По словам артистки, ее преображение — это результат большого труда.

«Физическая активность, правильное и здоровое питание, помощь специалистов и помощь моего помощника в похудении — моего препарата», — пояснила Светлана.

Актриса отметила, что гордится тем, как проходит «этот путь», а также поблагодарила фанатов за веру и поддержку. Пермякова заверила, что на этом ее преображение еще не окончено.

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«У каждого своя судьба, свой путь»: Гарик Сукачев рассказал об отношениях с сыном
10 мая 2025, 08:20

Гарик Сукачев (фото: Instagram* / igorsukachev)

Звезда отечественного рока Гарик Сукачев уже несколько десятилетий остается верен своей супруге Ольге Королевой. Пара поженилась в 1983 году и воспитывает двоих детей.
Их сын Александр родился в августе 1985 года. Сегодня он работает режиссером и предпочитает самостоятельную жизнь, редко наведываясь в родительский дом. В интервью изданию «Караван историй» музыкант рассказал о смене формата общения с сыном.

«Когда Саша учился еще, у нас было много тем для разговоров. Например, мы больше говорили о творчестве, а сейчас нет. У нас, конечно, бывают профессиональные разговоры, касающиеся каких-то фильмов, которые хочется обсудить, но не более того. У каждого своя судьба, свой путь», — сказал он.

Дочь Сукачёва Анастасия появилась на свет в мае 2004 года. Сейчас она живёт с родителями.

«Кто-то строит квартиры, дачи, а я строю лодки. Я строю их больше 20 лет. Первая моя лодка связана с моей дочерью, я строил для нее, и следующую, и последнюю тоже. Не знаю, останется это для нее как память, когда меня уже не станет или нет — одному Богу известно. Для меня это важная вещь, которая касается меня, моей семьи и привязанностей», — поделился музыкант.

Сукачев также вспоминал о начале отношений с Ольгой Королевой. Он признавался, что не сразу осознал, что перед ним — любовь всей жизни. В то время ему было приятно внимание поклонниц, а о браке он не задумывался. Будущие супруги познакомились совсем юными: Гарику было 16 лет, а Ольге — 14.

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