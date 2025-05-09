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«Красавчик»: Алёна Водонаева призналась в любви главе Миздрава Михаилу Мурашко

Алёна Водонаева призналась в любви министру здравоохранения Михаилу Мурашко
Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева стала гостьей YouTube-шоу «Алёна, блин!». Ведущая Алёна Жигалова, предлагала модели разных мужчин, чтобы та выбрала, кто ей больше нравится.
Девушки перебрали многих знаменитостей, включая актёра Ивана Янковского, рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и многих других. Однако Водонаева сделала очень неожиданный выбор.

В какой-то момент Жигалова показала ей фотографию министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В эту же секунду Водонаева отбросила всех предыдущих кандидатов на звание лучшего мужчины и забрала себе фотографию главы ведомства.

Ведущая поинтересовалась, чем же Алёне так понравился Мурашко.

«Красавчик! Умный, красивый, образованный, солидный, интеллигентный», – перечислила Водонаева достоинства Михаила.
После Жигалова, смотря в камеру, попыталась обратиться к министру, чтобы тот познакомился с Водонаевой, но Алёна её вовремя остановила, призвав так не шутить и уважать человека, у которого есть семья.

После этого телезвезда убрала портрет Мурашко в свою сумку.

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«С днем рождения, маэстро!»: Янина Студилина показала снимки с Федором Бондарчуком
Янина Студилина опубликовала фотографии с Федором Бондарчуком
09 мая 2025, 18:02

Янина Студилина (Фото: Инстаграм* @yanina_studilina)

Янина Студилина поделилась снимками с Федором Бондарчуком. Артистка тепло поздравила режиссера с днем рождения в личном блоге.
В День Победы появился на свет Федор Бондарчук. Сегодня режиссер отмечает 58-летие. Коллегу и товарища поздравила актриса Янина Студилина.

Звезда «Ранеток» поделилась фотографиями с именинником, которые были сделаны на премьере картины Федора «Сталинград» в Волгограде в 2013 году. Студилина исполнила роль в ленте об одном из наиболее сложных сражений Великой Отечественной войны. Тогда коллеги возложили букеты к мемориалу и встретились с ветеранами.

В публикации актриса сначала обратилась к россиянам.

«Сегодня мы отмечаем один из самых значимых дней в истории нашей страны — День Победы. Это день, когда мы вспоминаем подвиги наших предков, их мужество и стойкость, которые позволили нам жить в мире и свободе», — обратилась к народу Янина.

Янина Студилина и Федор Бондарчук (Фото: Инстаграм* @yanina_studilina)


Студилина попросила соотечественников всегда помнить о великих подвигах предков.

«Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить мир и стремиться к нему. Пусть память о героях, отдавших свои жизни за наше будущее, всегда будет с нами», — отметила актриса.

Потом Янина тепло поздравила Федора. Она с уважением упомянула его заслуги в киноиндустрии.

«А 9 мая отмечает свой день рождения Федор Бондарчук! С днем рождения, маэстро!», — подчеркнула Студилина.

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#режиссёр
#актриса
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Собчак рассказала сыну о подвиге их родственника, который дошёл до Берлина
09 мая 2025, 17:18

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак в День Победы рассказала сыну Платону об их родственнике, который дошёл до Берлина. Соответствующее видео она разместила в личном блоге.
Журналистка вместе с мамой поделилась с Платоном семейной историей. Собчак призналась, что их семья очень гордится подвигом деда.

«Рассказываем Платону с моей мамой про его великого родственника, нашего героя – Бориса Моисеевича Нарусовича. При Сталине поменял фамилию на Нарусов. Прошёл всю войну, был ранен, вся грудь в орденах, был комендантом немецкого города, дошёл до Берлина... А потом жил тихую жизнь в Брянске, потому что в крупный город поехать не мог: женился на нашей бабушке, угнанной в плен немцами в 16 лет из под Пскова», – рассказала телеведущая.
В этот знаменательный день многие российские звёзды поделились семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной, и поздравили россиян с 80-летней годовщиной победы.

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*запрещён в РФ
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Скрывает отца наследника и не хочет замуж: как звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец пережила смерть сына?
09 мая 2025, 16:51

Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Дела житейские»)

Публика знает Ольгу Павловец по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Склифосовский» и «Ефросинья». Актриса выходит в свет с неизменной улыбкой и кажется воплощением гармонии с собой и внешним миром. 9 мая Ольга Павловец отмечает 43-й день рождения. О том, как артистка жила после смерти первенца — в материале «Радио 1».

Представительница актерской династии

Ольги Павловец родилась в семье, где актерами были не только родители, но еще и бабушка с дедушкой. Последние, Ольга Пенчковская и Владимир Кочетков, провинциальные артисты, которые служили в разных советских театрах.

Родной дядя Ольги, Юрий Владимирович, потом стал худруком Астраханского ТЮЗа, мама, Татьяна Владимировна — актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем и преподавателем сценической речи в театральной академии. Папа Андрей Владимирович был ведущим актером Ленинградского ТЮЗа.

В младенчестве Ольга с мамой и папой перебралась из Астрахани в Ленинград. Здесь в их доме собирались шумные и задорные компании творческих людей, проводились пышные праздники.

Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»)


В музыкальной школе Павловец осваивала игру сразу на трех инструментах: фортепиано, гитаре и флейте. Девочка занималась танцами и участвовала в спектаклях, а в школе искусств «Тутти» Ольга стала одной из лучших воспитанниц.

После получения аттестата девушка вполне могла поступить в консерваторию. Однако сама Ольга хотела стать именно драматической актрисой, из-за чего пошла на прослушивание в ЛГИТМиК.

Павловец поступила на курс Исаака Романовича Штокбанта, худрука театра «Буфф», на сцене которого актриса появилась уже на первом курсе. К моменту получения диплома в активе Ольги уже имелись ведущие роли в нескольких постановках, а во время учебы она вела передачи на телевидении и снималась в сериалах. Однако Павловец грезила о большом кино, поэтому после выпуска она отправилась в столицу. Там Ольга тут же получила роль в проекте «Стилет-2» и познакомилась со своим первым мужем, Дмитрием Щербиной.

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Романы и личная трагедия

Отношениям с Дмитрием Щербиной предшествовала весьма романтическая история с Александром Домогаровым. Павловец вспоминала, как гуляла по вечерам с артистом, игравшим в сериале «Стилет-2» ключевую роль. Домогаров читал возлюбленной стихи и пел по вечерам романсы. Александру сразу понравилась молодая актриса, но вместе с тем шутил и предлагал завести роман в обмен на помощь Павловец с карьерой.

Дмитрий Щербина же был иным: серьезным, заботливым и дальновидным. Тогда еще Ольга не понимала, что в совместной жизни эти качества принесут немало трудностей.

Ольга вышла замуж, родила сына Прохора и неожиданно осознала, что ее жизнь с Домогаровым невыносима. Пара никогда не веселилась вместе, а вместо этого ссорилась по самым глупым поводам. После разрыва с артистом Павловец жила между Петербургом и Москвой. В столице она трудилась, а в Питер постоянно ездила, чтобы увидеться с сыном, который жил у ее родителей.

Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»)


Потом Ольга повстречала Ивана Шибанова. Тогда она не строила далеко идущих планов.

Когда Ольга работала над картиной «Террор любовью», произошла трагедия, умер ее четырехлетний сын. В тот день он приехал вместе с бабушкой и дедушкой на дачу, споткнулся возле канавки и потом ушел из жизни. Вечером Андрей Павловец позвонил дочери в столицу, но не смог сказать ни слова. Она и так осознала, что случилось что-то ужасное.

Актриса редко говорит о периоде после того страшного инцидента. Со слов Ольги, ей помогла любовь и поддержка родных. Павловец пила успокоительные лекарства, актрисе несколько раз приходилось вызывать «скорую». Спустя время она научилась жить с этой болью. Затем у артистки возникло желание снова стать мамой.

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Обрела счастье и не торопится замуж

Потом Ольга с Иваном стали родителями, у них появился сын Макар, хотя потом пара все же разошлась. Затем артистка поняла, что хочет еще одного ребенка и родила младшего сына Андрея.

С сыновьями ей так же помогают ее родители, тем более что Ольга Павловец переехала назад из столицы в Петербург.

Ольга Павловец (Фото: Инстаграм* @olga_pavlovets_real)


Имя отца Андрея Павловец не раскрывает, но при этом признаётся, что с мужчиной ее ничего не связывает, а сердце ее совершенно свободно. К слову, выходить замуж Ольга страстного желания вовсе не имеет, не хочет вновь ошибаться.

Актрисе важно, чтобы возлюбленный обожал ее наследников, смог бы найти с ними общий язык и стать настоящим другом для мальчиков.

Павловец полагает, что все в жизни происходит в нужный момент, а если нет, значит, так тому и быть. Для себя Ольга даже вывела формулу идеальных отношений. Пара должна вместе расти и развиваться, ей чрезвычайно важно гордиться своим партнером.

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Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм
09 мая 2025, 16:34

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина выбрала любимый военный фильм. Певицу засняли в квартире, которую ей удалось вернуть после обмана украинских мошенников.
Артистка опубликовала в своём Telegram-канале видео, где выбирала один из двух предложенных фильмов на военную тематику.

Сначала в опросе лидировала картина «Летят журавли», затем её заменил фильм «А зори здесь тихие». В результате, перебрав ещё несколько легендарных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне, Долина остановилась на работе режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В картине сыграли роли такие выдающиеся советские артисты как Евгений Леонов, Анатолий Папанов и Маргарита Терехова.

В подписи к посту Долина спросила у своих поклонников, какие фильмы о Великой Отечественной войне навсегда останутся в их сердцах.

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Анна Семенович показала фингал под глазом: «Не мой парень меня побил»
Анна Семенович пожаловалась на фингал под глазом
09 мая 2025, 16:29

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович пожаловалась в личном блоге, что у нее появился фингал под глазом.
Фигуристка выложила ролик, в котором показала фолловерам, что у нее под глазом образовались красные пятна. Звезда не стала раскрывать причину их появления.

«А еще у меня фингал под глазом. Это не мой парень меня побил! Буду завтра как-то его замазывать», — отметила Семенович.

Еще певица сетовала, что у нее не получилось позавтракать на улице из-за «собачьего холода» снаружи.

«Завтра концерт, я подготовила красивый брючный костюм, но, похоже, придется петь в пальто и шапке, как в прошлом году», — обратила внимание Анна.

Напомним, что в июне 2024 года выяснилось, что Семенович состоит в отношениях с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Звезда уточняла, что партнер находится в бракоразводном процессе.

Потом Анна признавалась, что еще не получила предложения о замужестве. Однако она уверена, что возлюбленный поведет ее под венец, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер заявил, что женится на фигуристке в 2025 году.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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