«Красавчик»: Алёна Водонаева призналась в любви главе Миздрава Михаилу Мурашко

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)
Алёна Водонаева стала гостьей YouTube-шоу «Алёна, блин!». Ведущая Алёна Жигалова, предлагала модели разных мужчин, чтобы та выбрала, кто ей больше нравится.
Девушки перебрали многих знаменитостей, включая актёра Ивана Янковского, рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и многих других. Однако Водонаева сделала очень неожиданный выбор.
В какой-то момент Жигалова показала ей фотографию министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В эту же секунду Водонаева отбросила всех предыдущих кандидатов на звание лучшего мужчины и забрала себе фотографию главы ведомства.
Ведущая поинтересовалась, чем же Алёне так понравился Мурашко.
После этого телезвезда убрала портрет Мурашко в свою сумку.
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*запрещён в РФ
В какой-то момент Жигалова показала ей фотографию министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В эту же секунду Водонаева отбросила всех предыдущих кандидатов на звание лучшего мужчины и забрала себе фотографию главы ведомства.
Ведущая поинтересовалась, чем же Алёне так понравился Мурашко.
«Красавчик! Умный, красивый, образованный, солидный, интеллигентный», – перечислила Водонаева достоинства Михаила.После Жигалова, смотря в камеру, попыталась обратиться к министру, чтобы тот познакомился с Водонаевой, но Алёна её вовремя остановила, призвав так не шутить и уважать человека, у которого есть семья.
После этого телезвезда убрала портрет Мурашко в свою сумку.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова