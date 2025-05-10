Иван Ургант исполнил военную песню в память о бабушке и рассказал семейную историю

Иван Ургант (фото: Instagram* / urgantcom)
47-летний актер и телеведущий Иван Ургант поделился в социальных сетях личной историей и исполнил песню «Случайный вальс», как когда-то пела ему бабушка. Артист сопроводил публикацию архивной черно-белой фотографией, на которой изображена его мама Валерия Киселева в детстве вместе с родителями — Ниной и Иваном.
«Это моя мама. И её мама с папой. Нина и Ваня. Она из Владимира, он из Белгорода. Познакомились они во время войны. Оба были железнодорожниками. Дошли до Берлина, развернулись и поехали воевать с Японией. Пока ехали, война закончилась. Они остались жить в Хабаровске, где через шесть лет после войны родилась моя мама. Дедушка умер, когда мне было четыре года. Бабушки не стало, когда мне исполнилось шестнадцать. Он похоронен в Хабаровске. Она — под Санкт-Петербургом», — сообщил Ургант.
Телеведущий исполнил песню «Случайный вальс», написанную поэтом Евгением Долматовским и композитором Марком Фрадкиным в 1943 году. Композицию в разные годы исполняли Леонид Утёсов, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Дмитрий Хворостовский, Владимир Пресняков и другие артисты. Ургант отметил, что впервые услышал песню от бабушки Нины.
Фото: Instagram* / urgantcom
«Нина очень любила эту военную песню. И меня научила её петь. Мне она тогда не очень нравилась — там нет ничего про сражения, бои, подвиги. А потом прошло время — и каждое 9 мая я вспоминаю Нину и Ваню и всегда пою эту песню своим детям. Как любила бабушка — негромко, чтобы никого не беспокоить», — отметил артист.
Подписчики телеведущего тепло отреагировали на публикацию, поблагодарив его за искренность. Некоторые поделились и своими воспоминаниями.
Мама Ивана Урганта была заслуженной артисткой России, выступала в театре и снималась в кино. После развода с Андреем Ургантом она вышла замуж за Дмитрия Ладыгина, в этом браке у неё родились две дочери.
Она скончалась 1 февраля 2015 года от осложнений после гриппа. В день её рождения Ургант опубликовал трогательное стихотворение в память о матери. Бабушка Ивана по отцовской линии, актриса Нина Ургант, известная по фильму «Белорусский вокзал», ушла из жизни 3 декабря 2021 года в возрасте 92 лет.
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