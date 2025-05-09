«С днем рождения, маэстро!»: Янина Студилина показала снимки с Федором Бондарчуком

Янина Студилина (Фото: Инстаграм* @yanina_studilina)
Янина Студилина поделилась снимками с Федором Бондарчуком. Артистка тепло поздравила режиссера с днем рождения в личном блоге.
В День Победы появился на свет Федор Бондарчук. Сегодня режиссер отмечает 58-летие. Коллегу и товарища поздравила актриса Янина Студилина.
Звезда «Ранеток» поделилась фотографиями с именинником, которые были сделаны на премьере картины Федора «Сталинград» в Волгограде в 2013 году. Студилина исполнила роль в ленте об одном из наиболее сложных сражений Великой Отечественной войны. Тогда коллеги возложили букеты к мемориалу и встретились с ветеранами.
В публикации актриса сначала обратилась к россиянам.
Янина Студилина и Федор Бондарчук (Фото: Инстаграм* @yanina_studilina)
Студилина попросила соотечественников всегда помнить о великих подвигах предков.
Потом Янина тепло поздравила Федора. Она с уважением упомянула его заслуги в киноиндустрии.
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Звезда «Ранеток» поделилась фотографиями с именинником, которые были сделаны на премьере картины Федора «Сталинград» в Волгограде в 2013 году. Студилина исполнила роль в ленте об одном из наиболее сложных сражений Великой Отечественной войны. Тогда коллеги возложили букеты к мемориалу и встретились с ветеранами.
В публикации актриса сначала обратилась к россиянам.
«Сегодня мы отмечаем один из самых значимых дней в истории нашей страны — День Победы. Это день, когда мы вспоминаем подвиги наших предков, их мужество и стойкость, которые позволили нам жить в мире и свободе», — обратилась к народу Янина.
Янина Студилина и Федор Бондарчук (Фото: Инстаграм* @yanina_studilina)
Студилина попросила соотечественников всегда помнить о великих подвигах предков.
«Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить мир и стремиться к нему. Пусть память о героях, отдавших свои жизни за наше будущее, всегда будет с нами», — отметила актриса.
Потом Янина тепло поздравила Федора. Она с уважением упомянула его заслуги в киноиндустрии.
«А 9 мая отмечает свой день рождения Федор Бондарчук! С днем рождения, маэстро!», — подчеркнула Студилина.
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Ольга Енгалычева