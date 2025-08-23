Анастасия Уколова показала фигуру в бикини и пошутила об отдыхе с «молодым блондином»
Актриса Анастасия Уколова продемонстрировала фигуру в купальнике
31-летняя актриса Анастасия Уколова отправилась на отдых вместе со своим маленьким сыном.
Звезда сериала «Комбинация» поделилась с подписчиками снимками с курорта, на которых позирует в розовом раздельном купальнике. Фото были сделаны у зеркала, а пляжный образ подчеркнул стройную фигуру и загорелую кожу артистки.
«Уехала с парнем на море. Парень — голубоглазый блондин. Сильно младше меня. И что вы мне сделаете?!» — написала актриса, намекнув на то, что речь идёт о сыне.Публикация вызвала улыбки у подписчиков, которые оценили как чувство юмора звезды, так и её отличную форму.