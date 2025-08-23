Достижения.рф

Анастасия Уколова показала фигуру в бикини и пошутила об отдыхе с «молодым блондином»

Актриса Анастасия Уколова продемонстрировала фигуру в купальнике
Анастасия Уколова (Фото: Instagram* / @anastasiyaa_ukolova)

31-летняя актриса Анастасия Уколова отправилась на отдых вместе со своим маленьким сыном.



Звезда сериала «Комбинация» поделилась с подписчиками снимками с курорта, на которых позирует в розовом раздельном купальнике. Фото были сделаны у зеркала, а пляжный образ подчеркнул стройную фигуру и загорелую кожу артистки.

Анастасия Уколова (Фото: Instagram* / @anastasiyaa_ukolova)
«Уехала с парнем на море. Парень — голубоглазый блондин. Сильно младше меня. И что вы мне сделаете?!» — написала актриса, намекнув на то, что речь идёт о сыне.
Публикация вызвала улыбки у подписчиков, которые оценили как чувство юмора звезды, так и её отличную форму.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0