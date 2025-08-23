Муж Анны Хилькевич неожиданно рассказал о ревности в их семье

23 августа 2025, 11:54

Артур Мартиросян признался: именно Анна Хилькевич в их паре более ревнивая

Анна Хилькевич и Артур Мартиросян (Фото: Telegram / @khilkevich_anna)

В начале августа Анна Хилькевич отметила десятилетие супружеской жизни с предпринимателем Артуром Мартиросяном.





По словам супругов, за это время в их отношениях случались разные периоды, и, как в любой паре, не всегда всё было идеально. Особое место в их браке занимает ревность — но не со стороны Артура.



Мартиросян в беседе с WomanHit отметил, что вопреки расхожему мнению о темпераментности армян, именно его жена чаще проявляет ревность.





«Самое интересное, что в семье у нас ревнивая Анечка. Я не ревную, так как выбрал себе человека на всю жизнь, а значит, доверяюсь ему», — подчеркнул он.

«В нашей паре я ярче показываю ревность! Артур меня всегда успокаивал и учил доверию», — отметила Хилькевич.