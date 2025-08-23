Замужняя Лера Кудрявцева позволила бывшему Лазареву больше, чем дружба

23 августа 2025, 11:41

Лазарев и Кудрявцева шокировали поцелуем на глазах у всех после скандала с мужем

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

На красной дорожке музыкального конкурса «Новая волна» в Казани произошёл заметный эпизод с участием ведущих церемонии Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой. Во время общения с прессой артисты обменялись поцелуем. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал RocketMag.