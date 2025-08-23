Замужняя Лера Кудрявцева позволила бывшему Лазареву больше, чем дружба

Достижения.рф

Лазарев и Кудрявцева шокировали поцелуем на глазах у всех после скандала с мужем
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

На красной дорожке музыкального конкурса «Новая волна» в Казани произошёл заметный эпизод с участием ведущих церемонии Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой. Во время общения с прессой артисты обменялись поцелуем. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал RocketMag.



На мероприятии Лазарев был одет в серый классический костюм со светлой рубашкой без галстука. Телеведущая выбрала наряд в виде голубого жакета и длинной расклешенной юбки, который дополнила массивным колье.

Сообщается, что во время флирта со стороны журналистов прозвучала реплика «Горько!». После этого Лазарев приобнял Кудрявцеву и поцеловал её в щеку. Телеведущая сначала слегка отстранилась, но затем продолжила улыбаться.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева ранее состояли в романтических отношениях, которые завершились в 2012 году. В настоящее время Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым.

Ранее Лазарев и Кудрявцева заговорили о скрытой страсти друг к другу и возобновлении отношений.

Ольга Щелокова

