Филипп Киркоров рассказал, как относится к личному блогу дочери
Филипп Киркоров признался, что его восхищают едкие пародии дочери на отца
Филипп Киркоров одобрил колкие пародии дочери в соцсетях. Об этом пишет «СтарХит».
Алла-Виктория продолжает удивлять своих поклонников новыми роликами, в которых иногда высмеивает своего отца. Ее творчество вызывает как одобрение, так и критику.
Сам поп-король спокойно воспринимает творчество дочери. Раньше он говорил о ее буйном характере, но теперь отмечает ее спокойствие и легкость в общении. По словам певца, с дочерью стало проще находить общий язык.
Киркоров также признался, что ему очень нравятся пародии дочери на него самого. Он высоко оценивает ее характер и умение защищать себя от нападок хейтеров.
