Анастасия Уколова появилась на публике с бывшим бойфрендом Аглаи Тарасовой
Актриса Анастасия Уколова вышла в свет с новым возлюбленным — актёром Антоном Филипенко, ранее состоявшим в отношениях с Аглаей Тарасовой. Об этом сообщает Super.
Пара появилась вместе на благотворительной премии Action!. Несмотря на то что на красной дорожке они не позировали, в зале сидели рядом, а после мероприятия вышли вместе, не скрывая своих отношений.
Роман, судя по всему, начался после совместной работы: в ноябре 2025 года Уколова и Филипенко играли в одном спектакле, а уже весной их заметили на отдыхе в Таиланде, где они делились романтичными кадрами.
Интересно, что Аглая Тарасова спокойно восприняла новые отношения бывшего возлюбленного и продолжает поддерживать с ним дружеское общение.
Её даже можно увидеть на совместных фото с парой на различных мероприятиях. После развода с Юрием Горовым в 2025 году личная жизнь Уколовой, похоже, быстро наладилась.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России