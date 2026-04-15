«Верю, что ещё свидимся»: Киркоров обратился к Пугачёвой в день её рождения
Певец Филипп Киркоров поздравил Аллу Пугачёву с 77-летием
Народный артист России Филипп Киркоров поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге.
Певец выложил подборку фотографий с Примадонной и сопроводил снимки своей песней «Луна».
«Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что ещё свидимся. С днём рождения, Алла!» — написал Филипп Бедросович.15 апреля Пугачёвой исполнилось 77 лет. Ранее сообщалось, что артистка проведёт день рождения на Кипре в кругу семьи. Торжество пройдёт в одном из заведений Лимасола в закрытом формате.
Накануне певец Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения и рассказал о конфликте с певицей.