Анастасия Уколова призналась, что возлюбленный добавил в её отдых немного адреналина

16 июля 2026, 21:10

Уколова прыгнула с обрыва после «экстремального сюрприза» Филипенко

Анастасия Уколова (Фото: Instagram* / @anastasiyaa_ukolova)

Анастасия Уколова рассказала о необычном приключении во время отдыха в Турции с актёром Антоном Филипенко. Звезда российских сериалов поделилась в соцсетях кадрами из поездки и призналась, что благодаря возлюбленному решилась на экстремальный поступок.





Филипенко предложил Уколовой попробовать прыжок с парашютом с обрыва. Однако актриса ожидала, что они будут проходить испытание вместе, но в итоге ей пришлось отправиться навстречу страху с инструктором.





«Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина. Вообще я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва», — пошутила Уколова.