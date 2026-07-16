Анастасия Уколова призналась, что возлюбленный добавил в её отдых немного адреналина
Уколова прыгнула с обрыва после «экстремального сюрприза» Филипенко
Анастасия Уколова рассказала о необычном приключении во время отдыха в Турции с актёром Антоном Филипенко. Звезда российских сериалов поделилась в соцсетях кадрами из поездки и призналась, что благодаря возлюбленному решилась на экстремальный поступок.
Филипенко предложил Уколовой попробовать прыжок с парашютом с обрыва. Однако актриса ожидала, что они будут проходить испытание вместе, но в итоге ей пришлось отправиться навстречу страху с инструктором.
«Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина. Вообще я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва», — пошутила Уколова.Актриса также поделилась кадрами с отдыха, показав несколько образов, включая фото в купальнике. Судя по публикациям, поездка получилась насыщенной и запомнилась паре не только красивыми видами, но и яркими эмоциями.