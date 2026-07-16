Лиза Арзамасова рассказала о сложностях работы с маленьким ребёнком

16 июля 2026, 20:06

Лиза Арзамасова призналась, что сын рядом на съёмках мешает работать

Лиза Арзамасова (Фото: Instagram* / @liza_arzamasova)

Лиза Арзамасова поделилась опытом совмещения материнства и актёрской работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Звезда «Папиных дочек» рассказала, что иногда брала своего четырёхлетнего сына на съёмочную площадку, однако призналась — сосредоточиться на процессе в таких условиях бывает непросто.



По словам актрисы, присутствие ребёнка рядом постоянно держит её внимание, из-за чего полностью погрузиться в роль становится сложнее. При этом Арзамасова считает, что для сына такие поездки на работу стали полезным опытом — он смог познакомиться с её профессией изнутри.





«Все-таки у нас (актрис из "Папиных дочек") ещё такие маленькие детки. Мы волнуемся. Невозможно отдаться в полной мере съёмочному процессу, когда у тебя где-то рядышком маленький ребёнок. Ты думаешь больше о нём», — рассказала артистка.