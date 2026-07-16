Лиза Арзамасова рассказала о сложностях работы с маленьким ребёнком
Лиза Арзамасова призналась, что сын рядом на съёмках мешает работать
Лиза Арзамасова поделилась опытом совмещения материнства и актёрской работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Звезда «Папиных дочек» рассказала, что иногда брала своего четырёхлетнего сына на съёмочную площадку, однако призналась — сосредоточиться на процессе в таких условиях бывает непросто.
По словам актрисы, присутствие ребёнка рядом постоянно держит её внимание, из-за чего полностью погрузиться в роль становится сложнее. При этом Арзамасова считает, что для сына такие поездки на работу стали полезным опытом — он смог познакомиться с её профессией изнутри.
«Все-таки у нас (актрис из "Папиных дочек") ещё такие маленькие детки. Мы волнуемся. Невозможно отдаться в полной мере съёмочному процессу, когда у тебя где-то рядышком маленький ребёнок. Ты думаешь больше о нём», — рассказала артистка.Коллега Арзамасовой по сериалу Анастасия Сиваева добавила, что доверила бы своим партнёршам по проекту заботу о собственном ребёнке. Однако в повседневной жизни актрисы редко встречаются из-за плотных графиков и семейных дел.