Евгения Медведева раскрыла детали свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым

16 июля 2026, 20:43

Медведева отказалась от темы спорта и выбрала романтическую концепцию свадьбы

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Евгения Медведева рассказала о подготовке к свадьбе с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Торжество пары состоится 29 числа, а сама церемония, по словам спортсменки, не будет связана с их профессиональной деятельностью. Об этом сообщает Peopletalk.





Фигуристка призналась, что изначально им предлагали разные варианты оформления праздника — с элементами фигурного катания, балета и театра. Однако влюблённые решили отказаться от этих идей, чтобы свадьба стала для них личным событием, а не продолжением карьеры.





«Определённого концепта не будет. Нам предлагали самые разные идеи, связанные с фигурным катанием, балетом, театром. Но мы довольно быстро поняли, что не хотим думать ни о каких моментах, связанных с работой. Не хотим видеть атрибуты, которые будут нам о ней напоминать. Нам хочется просто чувствовать себя на нашей свадьбе. Поэтому мы отказались от всего, что напрямую связано с нашими профессиями, и больше ушли в романтику», — рассказала Медведева.