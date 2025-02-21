Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого прятала от публики

Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого прятала от публики

Анастасия Уколова (фото: Telegram @ukolovanastasiya)

Анастасия Уколова (фото: Telegram @ukolovanastasiya)

Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого скрывала от всех. Актриса посетила с избранником ресторан, где на табличке на столе были указаны его имя и фамилия.
29-летняя звезда сериала «Комбинация» активно ведёт соцсети ещё со студенческих лет. Она всегда делилась интересными моментами из своей жизни. А с появлением дохода, рекламных интеграций и с ростом подписчиков её аккаунты стали ещё интереснее. Однако есть одна тема, о которой актриса никогда не говорит – личная жизнь.

Известно, что летом 2022 года Уколова во второй раз вышла замуж. Её супругом стал мужчина с именем Юрий, о котором неизвестно ничего. Выяснилось лишь то, что они встречались с юности, когда ещё жили в Пятигорске. Тогда им было по 13 лет. Спустя 10 лет возлюбленные сыграли свадьбу.

«Обычно я просто не афиширую свою личную жизнь. Свой первый брак я ещё афишировала, но у меня было ещё не много подписчиков. Сейчас мы приняли решение, что мы не публикуем фотографии вместе. Я не говорю о наших отношениях в интервью. И это желание моего партнера, которое, может быть, мне не всегда комфортно», – делилась Анастасия в одном из интервью.
Однако накануне актриса случайно засветила фамилию своего супруга. Они посетили гастрономическое шоу в ресторане Krasota. Вход на мероприятие осуществлялся только по именным приглашениям, а место каждого гостя было подписано. На одной из фотографий была видна фамилия супруга: Юрий Горовой.

Фото: Telegram @ukolovanastasiya

Читайте также:

«Это её желание»: Иосиф Пригожин объявил о скором уходе Валерии со сцены

Жена Дмитрия Шепелева опубликовала забавное фото с повзрослевшей дочерью

«А теперь радость!»: Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком» по приглашению нового худрука
#соцсети
#жизнь
#фото
#брак
#мужчина
#актриса
#интервью
#рестораны
.
Ушёл из семьи, предал сына и перенёс пересадку почки: Николаю Расторгуеву 68 лет. Как сейчас живет солист группы «Любэ»
21 февраля 2025, 11:30

Николай Расторгуев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Николай Вячеславович Расторгуев — известный музыкант, гитарист, исполнитель и лидер группы «Любэ». Он удостоен звания Народного артиста России. Однако за успешной карьерой скрываются сложные жизненные испытания. 21 февраля артисту исполняется 68 лет. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, создании культовой группы, проблемах со здоровьем и личной жизни.

Детство и юность Николая Расторгуева


Будущий артист появился на свет 21 февраля 1957 года в городе Лыткарино Московской области. Его отец, Вячеслав Николаевич, был водителем, а мать, Мария Александровна, работала на швейной фабрике.

«Раньше вся детвора была во дворе, дома никто не сидел. Было много различных уличных игр, рядом были стройки, а это для ребят самое интересное. Можно было попробовать, например, попрыгать на огромной куче песка. А рядом — лес, река. В общем, занятий было полно», — поделился артист в беседе с «MySLO».

Любовь к музыке у Николая зародилась благодаря другу, чья мама управляла кинотеатром «Иллюзион». Благодаря ей они часто смотрели фильмы бесплатно. В 1974 году друзья увидели картину «Вечер трудного дня» о группе The Beatles. Этот фильм вдохновил будущего артиста освоить гитару.

Однако профессионально заниматься музыкой он не планировал. После школы поступил в Московский технологический институт лёгкой промышленности, но проучился всего год — был отчислен за участие в драке.

Николай Расторгуев (фото: ВКонтакте / @thelubeh )

Затем работал лаборантом и слесарем в Центральном институте авиационного моторостроения в Лыткарине. Пойти в армию не получилось по медицинским показаниям.

«Меня же не взяли из-за здоровья: не прошел медкомиссию и получил "белый билет", хотя всерьез настраивался на службу, ждал осеннего призыва и мечтал попасть во "взрослые" войска, типа ВДВ. Честно говоря, о патриотизме и прочих высоких материях я тогда не думал, хотел испытать себя, проверить в настоящем деле», — рассказал певец «Правде.ру».

Начало музыкальной карьеры


В 1978 году Николай Расторгуев прошёл прослушивание и стал солистом ВИА «Шестеро молодых» под руководством Вилена Дарчиева.

В последующие годы он сменил несколько коллективов:

  • 1980–1985 гг. – вокалист ВИА «Лейся, песня»;
  • 1985 г. – бас-гитарист группы «Рондо»;
  • 1985–1986 гг. – солист ВИА «Здравствуй, песня», которым руководил Игорь Матвиенко.

Фото: ВКонтакте / @thelubeh

Создание группы «Любэ»


Знакомство с Игорем Матвиенко стало ключевым моментом в судьбе Расторгуева. В январе 1989 года началась работа над дебютным альбомом группы «Любэ». Первые песни — «Люберцы» и «Батька Махно» — записали 14 января. Именно этот день считается официальной датой основания коллектива.

«Мы ехали с Игорем в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства — любэ. Оно означает «любой». Так и появилось название группы», — рассказал Расторгуев.

Фото: ВКонтакте / @thelubeh

В 90-е годы популярность группы стремительно росла. Уже в 1990 году «Любэ» заняли призовое место на фестивале «Песня года» и активно участвовали в телевизионных программах. В 1992 году вышел их второй альбом «Кто сказал, что мы плохо жили?», а в 1995 году группа представила хит «Комбат», который быстро завоевал любовь слушателей.

За первые три года существования «Любэ» дали около 800 концертов, собравших свыше 3 миллионов зрителей.

«Наша музыка несет народный дух, да и мой образ необычен для нашей музыкальной культуры. У нас есть разные песни: серьезные, легкие, веселые, для застолья, но мы не стараемся уходить от действительности. В песнях отражается наша гражданская позиция. Без этого нельзя. Если иметь в виду некую народность, патриотичность, то это не изживается. Это и есть та идея, которая существует в основе группы "Любэ"», — отметил Николай в беседе с «правдой.ру».

Фото: ВКонтакте / @thelubeh

Проблемы со здоровьем Николая Расторгуева


В 2007 году музыканту поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность» в тяжёлой форме. Ему требовалась пересадка почки, но до поиска подходящего донора артисту приходилось регулярно проходить гемодиализ. В 2009 году ему провели трансплантацию органа.

Три развода, рак щитовидной железы и сломанная любовником челюсть: как живет певица Юлия Волкова после распада группы «Тату»
Три развода, рак щитовидной железы и сломанная любовником челюсть: как живет певица Юлия Волкова после распада группы «Тату»

В сентябре 2015 года во время выступления в Израиле Расторгуев был экстренно госпитализирован. Причиной ухудшения состояния стали переживания за отца, который восстанавливался после инсульта.

В 2017 году музыканта снова доставили в больницу, на этот раз из-за сердечного приступа. К счастью, врачи стабилизировали его состояние.

Николай Расторгуев (фото: ВКонтакте / @rastnik)

Личная жизнь Николая Расторгуева


Свою будущую супругу Валентину Николай встретил в 15 лет. Девушка профессионально занималась хореографией и мечтала поступить в хореографическое училище. Однако она отказалась от своей мечты ради любви.

«Моя жена ноги задирать на сцене не будет», — говорил музыкант.

Через четыре года после знакомства пара официально зарегистрировала брак. В 1977 году у них родился сын Павел.

«Коля пригласил меня на танец, а у меня внутри всё дрожало. Я тогда поняла, что любовь с первого взгляда не метафора. Когда мы танцевали, он вдруг нежно поцеловал меня в щёку, и у меня земля ушла из-под ног. Пришла домой и объявила родителям: "Я влюбилась!"» — поделилась воспоминаниями Валентина.

Однако спустя 15 лет совместной жизни, в 1990 году, их семья распалась. Во время работы в ВИА «Зодчие» Расторгуев познакомился с Натальей, которая была костюмером коллектива. Между ними завязались романтические отношения, которые долгое время оставались тайной. Наталья была моложе Николая на 13 лет.

Николай Расторгуев с супругой (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

Разрыв с первой женой стал особенно болезненным для сына Павла, который воспринимал уход отца как предательство. Несмотря на это, Расторгуев принял решение развестись и вскоре вступил в новый брак. В союзе с Натальей у него родился сын Николай.

«Я тогда умерла и родилась заново. Но чтобы заново научиться жить, ушло много времени», — рассказала бывшая жена Николая.

По словам Николая, Наталья, на которой певец женат уже 35 лет, покорила его буквальном всем.

«Поэтому она и стала моей женой. Это очень серьезный шаг — связать жизнь с человеком. Для этого важно во всем совпасть», — признался музыкант.

Как сейчас живёт Николай Расторгуев


Сегодня Николай Расторгуев продолжает активно выступать с группой «Любэ», участвуя в концертах и светских мероприятиях. Недавно он исполнил роль воеводы Фёдора в этно-опере «Князь Владимир», где главную партию исполнил SHAMAN.

В марте 2024 года артист также выступил на концерте, посвящённом присоединению Крыма, который прошёл на Красной площади.

«Скажу одно: собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — сказал Расторгуев для «Россия сегодня».

Читайте также:

Беременность от любовника, муж-алкоголик и серьезное заболевание: как сложилась жизнь знаменитой актрисы Марии Стерниковой

Психические проблемы и множество поклонников: что заставляло актрису Веру Орлову жить с мужчиной и его любовницей 10 лет

Терпела измены и делала аборты по воле мужа: как живет экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина и в чем она упрекнула Пугачеву
#певец
#музыкант
#отношения
#диагноз
#песня
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Обсасывать не стану»: Ксения Бородина прокомментировала измены в семье Пинчук и Чобаняна
Ксения Бородина прокомментировала измены Чобаняна Ирине Пинчук
21 февраля 2025, 11:13

Ксения Бородина, Ирина Пинчук и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию с изменами в семье звезды «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.
Напомним, несколько дней назад личную страницу Арая Чобаняна взломали мошенники. Сначала они опубликовали интимные переписки и фото Чобаняна, а после отправили Пинчук и другие интересные доказательства измен ее супруга. В ночь на 19 февраля девушка заявила о том, что разводится с мужем. Однако позже она удалила эмоциональные сторис, оставив лишь пост о разводе. Сейчас она в компании друзей пытается привести свои мысли в порядок.

Всем известно, что Бородина дружит с Пинчук, поэтому поклонники решили расспросить в соцсети телеведущую о подробностях произошедшего.

«Зачем? Чтобы что?! Как стервятникам сейчас налететь и поклевать смачные новости?! Я могу сказать только одно — это дело ребят, они сами разберутся. И какое бы решение они ни приняли, это не наше дело. Все бывает в семье — разногласия, ссоры, сплетни и зависть. Ира на связи 24/7. Все, что хотела, сказала ей лично, а обсасывать это на камеру точно не стану», — ответила Бородина подписчикам.

Читайте также:

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук заявила, что Чобанян изменял ей, пока она лежала на сохранении

Слитые интим фото и переписка: настоящие причины развода звезд «Дома-2» Пинчук и Чобаняна. В чем признался пойманный на измене Арай?

«Справедливость восторжествовала»: фанаты Марины Африкантовой ликуют после новостей о разводе Ирины Пинчук
#дело
#мошенники
#соцсети
#ночь
#фото
#пост
#компании
#дома
#девушка
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Италии потребовали убрать с «Евровидения» песню эстонца Томми Кэша как «унизительную»
В Италии требуют снять с конкурса «Евровидение» песню эстонца Томми Кэша
21 февраля 2025, 10:59

Фото: istockphoto/Zeferli

В Италии вызвала возмущение песня Espresso Macchiato, которую представитель Эстонии Томми Кэш собирается представить на «Евровидении» в этом году. Руководители организации по защите прав потребителей Codacons подали официальный запрос на запрет исполнения композиции на конкурсе.
Текст песни написан на стилизованной смеси итальянского и английского языков, сообщает издание The Guardian. В своём музыкальном номере эстонский рэпер Кэш изображает на сцене мафиози. Певец словами и жестами издевается над стереотипами об итальянцах и обыгрывает такие клише об итальянцах, как кофе и сигареты.

Представители Codacons заявили, что они «уважают свободу самовыражения артистов», однако текст композиции вызывает у них серьёзные опасения. По их мнению, песня выставляет итальянцев в «уничижительном» свете, а постоянные отсылки к показной роскоши и организованной преступности, увязываемой с Италией и её гражданами, «оскорбляют множество людей». На основании вышесказанного организация потребовала от организаторов «Евровидения» пересмотреть решение о допуске данной композиции к участию в конкурсе.

Читайте также:

Иосиф Пригожин рассказал, чем «Интервидение» в РФ затмит «Евровидение»

Тайная женитьба, дружба с Началовой и неучастие в «Евровидении» — жизнь и творчество Александра Панайотова

Конкурс «Евровидение» в 2025 году пройдёт в швейцарском Базеле
#сигареты
#певец
#кофе
#песня
#конкурс
#евровидение
#италия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«По цепочке»: Жених Дины Авериной фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал о сложностях в общении с сёстрами
Дмитрий Соловьёв: Сначала отличал Дину Аверину от сестры только по цвету цепочки
21 февраля 2025, 10:59

Дина Аверина, Дмитрий Соловьёв и Арина Аверина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Недавно стало известно, что одна из знаменитых сестёр-гимнасток Авериных собирается замуж. Дине сделал предложение олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв.
В недавнем интервью изданию «ОК!» спортсмен признался, что в начале знакомства ему порой трудно было понять, кто из девушек — его невеста, а кто — её сестра-близняшка Арина. Поначалу ему помогали различить сестёр цепочки, которые гимнастки носили на шее.

«Смотрю: серебряная цепочка, значит это моя Дина. У Арины цепочка была чёрного цвета. Думаю иногда: "Только бы они цепочки случайно не перепутали!"», — улыбается Дмитрий.

Со временем он понял, что девушки отличаются не только какими-то аксессуарами или предметами одежды. Фигурист убедился, что сёстры очень отличаются как внешне, так и внутренне.

Сами спортсменки уже давно привыкли, что их часто путают из-за внешнего сходства и не обижаются на это. Девушки также убеждены, что они — совершенно разные и не похожие друг на друга личности. Например, Дина в жизни спокойная и уравновешенная, но на соревнованиях часто проявляет взрывной характер и бывает очень эмоциональной. Арина напротив в быту более активна и непосредственна, а во время турниров всегда бывает спокойной и сосредоточенной.

Читайте также:

Сердце лентой в День святого Валентина: Гимнастка Аверина призналась в любви к фигуристу-чемпиону Соловьеву

«Союз возможен»: Аверина и Соловьёв сфотографировались с обручальными кольцами

Гимнастки Аверины завоевали золото и бронзу чемпионата мира в личном многоборье
#интервью
#спортсмен
#фигурист
#гимнастика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это её желание»: Иосиф Пригожин объявил о скором уходе Валерии со сцены
21 февраля 2025, 10:41

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия решила готовиться к выходу на пенсию. Совсем скоро 56-летняя певица выпустит свой последний альбом и планирует через три года завершить концертную деятельность.
«Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций и называется «Исцелю». Больше альбомы Валерия выпускать не будет», – сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом».
По его словам, Валерия хотела уйти со сцены ещё в пандемию, однако отложила это решение. Теперь она твёрдо решила завершить карьеру в течение ближайших трёх лет.

Пригожин отметил, что Валерия даст последний концерт, пока правда неясно когда, и объявит о завершении карьеры. Таково её желание.

При этом в прошлых интервью супруг Валерии назвал это решение ошибкой, поскольку его жена находится в прекрасной форме и на пике популярности. В то же время, у певицы скоро родится ещё один внук, поэтому молодым родителям точно понадобится помощь. Второй ребёнок сына звезды Арсения и его супруги Лианы появится на свет уже в апреле.

Читайте также:

Беременная невестка Валерии тяжело заболела из-за бабушки мужа – нашли букет осложнений и выписали антибиотики

«Колхозник!»: Валерия упрекнула Иосифа Пригожина в неумении пользоваться соцсетями и гаджетами — видео

«Жалею, что у меня нет отдельной спальни»: Валерия рассказала о семейной жизни с Пригожиным
#ребёнок
#помощь
#концерт
#супруги
#звёзды
#продюсер
#пригожин
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате