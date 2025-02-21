Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого прятала от публики

Анастасия Уколова (фото: Telegram @ukolovanastasiya)
Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого скрывала от всех. Актриса посетила с избранником ресторан, где на табличке на столе были указаны его имя и фамилия.
29-летняя звезда сериала «Комбинация» активно ведёт соцсети ещё со студенческих лет. Она всегда делилась интересными моментами из своей жизни. А с появлением дохода, рекламных интеграций и с ростом подписчиков её аккаунты стали ещё интереснее. Однако есть одна тема, о которой актриса никогда не говорит – личная жизнь.
Известно, что летом 2022 года Уколова во второй раз вышла замуж. Её супругом стал мужчина с именем Юрий, о котором неизвестно ничего. Выяснилось лишь то, что они встречались с юности, когда ещё жили в Пятигорске. Тогда им было по 13 лет. Спустя 10 лет возлюбленные сыграли свадьбу.
Фото: Telegram @ukolovanastasiya
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Известно, что летом 2022 года Уколова во второй раз вышла замуж. Её супругом стал мужчина с именем Юрий, о котором неизвестно ничего. Выяснилось лишь то, что они встречались с юности, когда ещё жили в Пятигорске. Тогда им было по 13 лет. Спустя 10 лет возлюбленные сыграли свадьбу.
«Обычно я просто не афиширую свою личную жизнь. Свой первый брак я ещё афишировала, но у меня было ещё не много подписчиков. Сейчас мы приняли решение, что мы не публикуем фотографии вместе. Я не говорю о наших отношениях в интервью. И это желание моего партнера, которое, может быть, мне не всегда комфортно», – делилась Анастасия в одном из интервью.Однако накануне актриса случайно засветила фамилию своего супруга. Они посетили гастрономическое шоу в ресторане Krasota. Вход на мероприятие осуществлялся только по именным приглашениям, а место каждого гостя было подписано. На одной из фотографий была видна фамилия супруга: Юрий Горовой.
Фото: Telegram @ukolovanastasiya
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Анастасия Чинкова