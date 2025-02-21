«Это её желание»: Иосиф Пригожин объявил о скором уходе Валерии со сцены

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)
Певица Валерия решила готовиться к выходу на пенсию. Совсем скоро 56-летняя певица выпустит свой последний альбом и планирует через три года завершить концертную деятельность.
«Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций и называется «Исцелю». Больше альбомы Валерия выпускать не будет», – сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом».По его словам, Валерия хотела уйти со сцены ещё в пандемию, однако отложила это решение. Теперь она твёрдо решила завершить карьеру в течение ближайших трёх лет.
Пригожин отметил, что Валерия даст последний концерт, пока правда неясно когда, и объявит о завершении карьеры. Таково её желание.
При этом в прошлых интервью супруг Валерии назвал это решение ошибкой, поскольку его жена находится в прекрасной форме и на пике популярности. В то же время, у певицы скоро родится ещё один внук, поэтому молодым родителям точно понадобится помощь. Второй ребёнок сына звезды Арсения и его супруги Лианы появится на свет уже в апреле.
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Анастасия Чинкова