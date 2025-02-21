Жена Дмитрия Шепелева опубликовала забавное фото с повзрослевшей дочерью

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)
Екатерина Тулупова опубликовала фотографию с дочерью Ладой в комфортных образах. Супруга Дмитрия Шепелева рассказала, как приучает дочь к правильному питанию.
42-летний телеведущий женат на дизайнере интерьеров Екатерине Тулуповой. Супруги воспитывают троих детей – Платона, сына Шепелева от певицы Жанны Фриске, Ладу, дочь Тулуповой от первого брака, и общего сына Тихона, родившегося в 2021 году.
Тулупова опубликовала сторис с подросшей дочерью. На фото супруга шоумена позировала практически без макияжа, с причёской-«мальвинкой», в белой рубашке и сером джемпере.
Екатерина приобняла 12-летнюю Ладу. Девочка выбрала для фото белую футболку и серо-красную олимпийку.
Также супруга Шепелева рассказала, что приучает дочь к правильному питанию. Она отметила, что девочка, как и многие подростки, не слишком охотно ест овощи. Но Екатерина нашла интересный метод – она украшает тарелку с овощами, чтобы порадовать Ладу.
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*запрещён в РФ
Тулупова опубликовала сторис с подросшей дочерью. На фото супруга шоумена позировала практически без макияжа, с причёской-«мальвинкой», в белой рубашке и сером джемпере.
Екатерина приобняла 12-летнюю Ладу. Девочка выбрала для фото белую футболку и серо-красную олимпийку.
Также супруга Шепелева рассказала, что приучает дочь к правильному питанию. Она отметила, что девочка, как и многие подростки, не слишком охотно ест овощи. Но Екатерина нашла интересный метод – она украшает тарелку с овощами, чтобы порадовать Ладу.
Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова