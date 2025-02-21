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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Жена Дмитрия Шепелева опубликовала забавное фото с повзрослевшей дочерью

Жена Дмитрия Шепелева опубликовала забавное фото с повзрослевшей дочерью

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Екатерина Тулупова опубликовала фотографию с дочерью Ладой в комфортных образах. Супруга Дмитрия Шепелева рассказала, как приучает дочь к правильному питанию.
42-летний телеведущий женат на дизайнере интерьеров Екатерине Тулуповой. Супруги воспитывают троих детей – Платона, сына Шепелева от певицы Жанны Фриске, Ладу, дочь Тулуповой от первого брака, и общего сына Тихона, родившегося в 2021 году.

Тулупова опубликовала сторис с подросшей дочерью. На фото супруга шоумена позировала практически без макияжа, с причёской-«мальвинкой», в белой рубашке и сером джемпере.

Екатерина приобняла 12-летнюю Ладу. Девочка выбрала для фото белую футболку и серо-красную олимпийку.

Также супруга Шепелева рассказала, что приучает дочь к правильному питанию. Она отметила, что девочка, как и многие подростки, не слишком охотно ест овощи. Но Екатерина нашла интересный метод – она украшает тарелку с овощами, чтобы порадовать Ладу.

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*запрещён в РФ
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Звезда сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева развелась с мужем-нефтяником
21 февраля 2025, 10:27

Анастасия Сиваева (Фото: РИА Новсти/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анастасия Сиваева, ставшая известной благодаря роли Даши Васнецовой в популярном сериале «Папины дочки», развелась со своим мужем Дмитрием Приваркиным. Пара прожила в браке около десяти лет.
Анастасия, как и её супруг, всегда вели достаточно закрытый образ жизни, сообщает сетевое издание Voice. Актриса предпочитает не афишировать личную жизнь и не публикует снимки с близкими в социальных сетях. Например, о том, что она состояла в браке и взяла фамилию мужа стало известно только после того, как Настя и Дмитрий... развелись. Информация об этом появилась на сайте мировых судей города Москвы.

Бывший муж артистки также достаточно замкнут и отказывается общаться с прессой. Он вовсе не нефтяной магнат, а работает буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби. Известно также, что у пары есть общий ребёнок.

На исполнительниц дочерей многодетного папаши в исполнении Андрея Леонова после выхода сериала «Папины дочки» обрушилась небывалая слава. В отличие от некоторых своих экранных сестёр, Сиваева редко снимается. В личном блоге 33-летняя Анастасия предпочитает публиковать фотографии и видео из своих многочисленных путешествий.

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«А теперь радость!»: Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком» по приглашению нового худрука
Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком» по приглашению нового худрука
21 февраля 2025, 10:13

Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)

Дмитрий Певцов в личном блоге объявил о возвращении в Театр «Ленком», с которым попрощался в январе. Актёр выйдет на сцену в спектакле «Юнона и Авось».
Новый художественный руководитель столичного театра Владимир Панков принял решение вернуть Певцова в труппу.

«А теперь радость и прекрасная новость! Художественный руководитель московского театра «Ленком» Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра. Сначала будет возвращение в спектакль «Юнона и Авось», далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», – написал Певцов в своём Telegram-канале.
Накануне Певцов уже встретился с Панковым, который очень просто сказал артисту: «милости простим».

Напомним, что актёр и певец уволился из «Ленкома» в 2021 году и посвятил себя политической деятельности, став депутатом Госдумы. При этом он продолжал сотрудничать с театром, играя в нескольких постановках.

Конфликт с театром у Певцова произошёл в середине января этого года. Тогда директор Марк Варшавер, ныне покинувший этот пост, остался недоволен негативными высказываниями актёра в свой адрес. Сначала он снял портрет Певцова со стены в фойе, а затем отказался от его участия в спектаклях. Тогда актёр, 33 года выходивший на сцену «Ленкома», попрощался с театром.

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#певец
#конфликт
#актёр
#спектакль
#театр
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«Жив, курилка!»: Иван Ургант собирается в мини-турне с новым шоу
Шоумен Иван Ургант планирует отправиться в небольшое турне с новой программой
21 февраля 2025, 09:56

Иван Ургант и Владимир Познер (Фото: Телеграм @LateNightUrgant)

Актёр в третьем поколении Иван Ургант стал известен благодаря съёмкам не только в кино, но прежде всего популярных телепередачах Первого канала «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон» и, конечно, шоу «Вечерний Ургант. После трёхлетней паузы артист собирается презентовать новое шоу «Живой Ургант».
Хотя после окончания Санкт-Петербургской академии театрального искусства сыну и внуку знаменитых актёров приходилось работать барменом и официантом, подрабатывал он также и в качестве ведущего шоу-программ в ночных клубах, напоминает StarHit.

Ещё во время учёбы он выходил на сцену БДТ имени Товстоногова с великой Алисой Фрейндлих, но известным актёром так и не стал, хотя и получил кинопремию «Ника», но — за документальный фильм «Одноэтажная Америка», снятый вместе с Владимиром Познером. Можно вспомнить разве что его кинороли в многочисленных «Ёлках».

А вот как телеведущий и шоумен Иван Ургант однозначно прославился. Об этом говорят девять премий «ТЭФИ» и всенародная любовь, которую заслужило его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, с неизменным успехом выходившее в эфир на протяжении десяти лет. Однако после начала спецоперации телеведущий «уехал в отпуск» в Израиль, гражданство которого у него есть, как и российское, и... позабыл вернуться.

После трёхлетнего молчания и фактической «отмены» (Иван за это время дал всего два интервью), требований депутатов Госдумы признать актёра и шоумена иноагентом, Ургант вернулся к тому, что он умеет делать лучше всего — создавать шоу.

Артист сообщил, что возобновляет гастрольную деятельность с собственным шоу под названием «Живой Ургант». Уже известно, что шоумен выступит 16 апреля в Хайфе, 19 апреля — в Тель-Авиве, 21 числа поедет в Ереван, два дня пробудет в Тбилиси (23-23 апреля), а завершит свой мини-тур в Ташкенте 26 апреля.

Ни разу с 2022 года не высказавшись на политические темы, находящийся в трёхлетнем «отпуске» в Израиле актёр неожиданно для многих вдруг заговорил о любви к Родине. Это произошло на его выступлении в Дубае.

«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… даже чуть-чуть приотверну… Я вообще раньше даже не знал, как сильно ее люблю», — откровенно сказал шоумен.

В социальных сетях продолжают обсуждение возможного возвращения в эфир передачи «Вечерний Ургант», за десять лет получившей неофициальный статус культовой. Однако руководство Первого канала заявляет, что решение о том, что выпуск шоу «поставлен на паузу», пока остаётся в силе.

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«Господи, Катя. Вы как циркуль! Поправляйтесь»: поклонники накинулись на Варнаву из-за нездоровой худобы
21 февраля 2025, 05:13

Екатерина Варнава (Фото: «ВК»/Екатерина Варнава)

Очередной пост Екатерины Варнавы стал поводом для обсуждения фанатов. Публика удивилась нездоровой худобе артистки и засыпала комментариями публикацию звезды. В одном из них Варнаву сравнили с циркулем, а в другом обвинили в утрате женской красоты.
Как пишут Starhit, поводом для столь ярких высказываний стало пост, в котором Екатерина показала свою подготовку к спектаклю вместе с Артемом Ткаченко.

«Кто бы мог подумать, что я в 40 лет буду танцевать с королевичем. Не пугайтесь, будет красивое танго», — пишет Варнава к публикации.

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Сразу множество фанатов заявили о своем желании скорее посмотреть на выступление артистов. При этом часть из них выступила с резкой критикой из-за внешнего вида Екатерины. Люди возмутились нездоровой худобе Варнавы. В одном из комментариев пишут:

«Он женщины не осталось ничего».

Уже в другом Екатерину сравнили с циркулем:

«Господи, Катя. Вы как циркуль! Поправляйтесь».

Один из хейтеров написал:

«Почему высокие девушки сутулятся? Чтобы казаться ниже? Зачем? Это же, по-моему, классно быть высокой».

Последний комментарий Варнава не оставила без своего внимания и ответила, что у нее сколиоз, протрузии, грыжа и травма копчика, в связи с чем она сутулиться большую часть жизни.

Экс-футболист Александр Кержаков впервые встретился со своим сыном Артемом с 2023 года
Экс-футболист Александр Кержаков впервые встретился со своим сыном Артемом с 2023 года

Ранее Екатерина привлекла внимание общественности своим резким набором веса, но после резко его сбросила из-за сильных переживаний. Причиной стало предательство возлюбленного режиссера Александра Молочникова, а именно его измены. Из-за них звезда подала на развод через несколько дней после свадьбы. Сама же Варнава высказывалась о своей худобе так:

«За последние четыре года мой организм потрепало — начиная от ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса».

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Экс-футболист Александр Кержаков впервые встретился со своим сыном Артемом с 2023 года
21 февраля 2025, 01:37

Александр Кержаков (Фото: «ВК»/Александр Кержаков)

Развод бывшего футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой проходил под пристальным вниманием общественности. Громкий спор за сына получил такую огласку из-за того, что никто не хотел уступать право на опекунство ребенка.
Как пишут Starhit, суд решил оставить младшего сына Артема с матерью, а Александра обязал выплачивать алименты. Тогда Кержаков являлся еще действующим футболистом, но после его доходы начали сокращаться. По словам экс-супруги Миланы, спортсмен ежемесячно присылает ей только 11 тысяч рублей.

К тому же Тюльпанова не раз открыто критиковала Александра. Судя по публичным высказываниям, в последний раз футболист общался с Артемом еще весной 2023 года. Стало известно об очередной встрече родителя и сына, которая состоялась в феврале 2025 года. Этим поделился сам Кержаков в своих социальных сетях.

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Несмотря на это, Милана не перестала высказываться об Александре в негативном ключе. Недавно она опубликовала пост, написав: «Я поднимают тост за своего бывшего». К иллюстрации было прикреплено несколько нецензурных выражений, что говорит о продолжающимся конфликте бывших супругов. Сам Кержаков настаивает на том, что это Тюльпанова не дает ему видится с Артемом.

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#суд
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#супруги
#спортсмен
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