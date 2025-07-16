Анастасия Волочкова легла на плечо 26-летнего бойфренда, прикрыв рукой обнажённую грудь – фото

16 июля 2025, 19:19

Обнажённая Волочкова легла на плечо молодого возлюбленного на Мальдивах

Анастасия Волочкова и Марчел Абаби (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова снова отправилась на Мальдивы с 26-летним танцором Марчелой Абаби. Балерина в личном блоге опубликовала провокационное фото с избранником.





Пара уже летала вместе на острова минувшей зимой.



Волочкова обнародовала весьма откровенный кадр, на котором предстала полностью обнажённой. Танцовщица легла на плечо Абаби, прикрыв грудь рукой. Мужчина, в свою очередь, тоже предстал с обнажённым торсом.





«Мы желаем лучшего, но не от всего сердца», – едко подписала снимок Анастасия.