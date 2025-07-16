Анастасия Волочкова легла на плечо 26-летнего бойфренда, прикрыв рукой обнажённую грудь – фото
Обнажённая Волочкова легла на плечо молодого возлюбленного на Мальдивах
Анастасия Волочкова снова отправилась на Мальдивы с 26-летним танцором Марчелой Абаби. Балерина в личном блоге опубликовала провокационное фото с избранником.
Пара уже летала вместе на острова минувшей зимой.
Волочкова обнародовала весьма откровенный кадр, на котором предстала полностью обнажённой. Танцовщица легла на плечо Абаби, прикрыв грудь рукой. Мужчина, в свою очередь, тоже предстал с обнажённым торсом.
«Мы желаем лучшего, но не от всего сердца», – едко подписала снимок Анастасия.Также балерина поделилась ещё одним фото топлес. Волочкова лежала в бикини, снова прикрыв грудь руками.
Во время прошлой поездки на Мальдивы с молодым человеком артистка дала понять, что их связывают серьёзные отношения. Она даже назвала себя его «женой».
Позднее любительница шпагатов познакомила Абаби с дочерью Ариадной на праздновании своего 49-летия.