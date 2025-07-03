«Стройные ножки»: Волочкова раскрыла секрет своих полуобнажённых фото в автомобиле
Волочкова: лучшие фото обнажённых ног получаются в Maybach
Анастасия Волочкова призналась, что лучшие фотографии её обнажённых ног получаются именно в автомобилях марки Maybach.
«Maybach – это моя любимая модель. У меня есть жемчужный со светлым салоном. Тюнинг был сделан специально под меня, машину подарил мне поклонник. И я очень радуюсь, когда нахожусь в этом автомобиле. Ещё у меня есть белый Lexus. Я вообще люблю всё белое: автомобили, яхты, цветы, розы, одежду», – объяснила балерина в беседе с «Газетой.Ru».Волочкова регулярно публикует в своём личном блоге кадры своих обнажённых ног, которые кладёт на панель авто. Лучше всего подобные снимки, по мнению артистки, получаются у неё именно в автомобилях немецкого бренда.
Собеседница издания подчеркнула, что Maybach длинный, как и её «красивые стройные ножки». Организаторы мероприятий, на которых появляется звезда, уже знают о любви Анастасии к длинным автомобилям, поэтому стараются предоставлять её соответствующие модели.
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