Волочкова отреагировала на желание дочери сменить фамилию

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова высказалась о возможной смене фамилии её дочери Ариадны после замужества. Соответствующий пост балерина опубликовала в своём личном блоге.



«Какую бы фамилию она ни носила, она навсегда останется дочкой Анастасии Волочковой», – написала знаменитость.
Ранее танцовщица заявляла, что её наследница не хочет, чтобы в публичном поле её называли «дочерью Анастасии Волочковой», поскольку намерена строить успешную карьеру в качестве репетитора по французскому языку.

Весной этого года 19-летняя Ариадна и её возлюбленный Никита Григорян сыграли свадьбу. Она прошла в закрытом формате, однако активно обсуждалась в соцсетях и СМИ. Позже выяснилось, что пара официально не заключала брак, а лишь венчалась в католическом храме.

Жена бывшего супруга Волочковой Елена Николаева недавно заявила, что Ариадна совсем скоро сменит фамилию. Балерина резко отреагировала на такое решение.

«Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», – высказалась тогда Анастасия.

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Анастасия Чинкова

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