Волочкова отреагировала на желание дочери сменить фамилию
Анастасия Волочкова высказалась о возможной смене фамилии её дочери Ариадны после замужества. Соответствующий пост балерина опубликовала в своём личном блоге.
«Какую бы фамилию она ни носила, она навсегда останется дочкой Анастасии Волочковой», – написала знаменитость.Ранее танцовщица заявляла, что её наследница не хочет, чтобы в публичном поле её называли «дочерью Анастасии Волочковой», поскольку намерена строить успешную карьеру в качестве репетитора по французскому языку.
Весной этого года 19-летняя Ариадна и её возлюбленный Никита Григорян сыграли свадьбу. Она прошла в закрытом формате, однако активно обсуждалась в соцсетях и СМИ. Позже выяснилось, что пара официально не заключала брак, а лишь венчалась в католическом храме.
Жена бывшего супруга Волочковой Елена Николаева недавно заявила, что Ариадна совсем скоро сменит фамилию. Балерина резко отреагировала на такое решение.
«Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», – высказалась тогда Анастасия.
Читайте также:
*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России