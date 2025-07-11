«Не представляю»: Волочкова высказалась о сотрудничестве с Натальей Штурм

11 июля 2025, 18:16

Волочкова заявила, что не представляет сотрудничество с певицей Натальей Штурм

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова хорошо относится к певице Наталье Штурм, но не обсуждала с ней никаких творческих планов.





Как пишет Общественная Служба Новостей, Волочкова заявила, что их с Натальей мало что объединяет. Экс-прима Большого вспомнила, что их вместе поймала пресса, но это было один раз.



