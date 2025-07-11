«Не представляю»: Волочкова высказалась о сотрудничестве с Натальей Штурм
Волочкова заявила, что не представляет сотрудничество с певицей Натальей Штурм
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова хорошо относится к певице Наталье Штурм, но не обсуждала с ней никаких творческих планов.
Как пишет Общественная Служба Новостей, Волочкова заявила, что их с Натальей мало что объединяет. Экс-прима Большого вспомнила, что их вместе поймала пресса, но это было один раз.
«Я не против, но не представляю, в каком формате мы могли бы с ней объединиться. Я балерина, а она певица. Да, у меня есть свой музыкальный альбом. Но писать песни и выступать я предпочитаю одна, а не в дуэте с кем-либо», — прокомментировала Волочкова.Она добавила, что сейчас у нее хватает работы, поэтому нет времени на дуэты. Недавно звезды встретились в рамках светской тусовки, где Наталья предложила Анастасии сотрудничество.
*Запрещен в РФ