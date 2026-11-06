«Там ему и место»: Анастасия Волочкова нашла необычный способ отомстить экс-менеджеру

06 ноября 2026, 19:44

Волочкова предложила отправить бывшего директора в армию в ответ на конфликт

Анастасия Волочкова и Максим Николаев (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова продолжает выяснять отношения с бывшим директором Максимом Николаевым. После конфликта с экс-менеджером балерина решила публично рассказать о своих претензиях к нему. Она записала видеообращение, в котором обвинила бывшего сотрудника в присвоении части гонорара за концерт в Краснодаре.





Однако публичными обвинениями Волочкова решила не ограничиваться. Балерина озвучила еще одну идею, которую можно расценить как своеобразную месть бывшему директору. Она предложила обратить внимание военкомата на Николаева и призвать его на военную службу.



По словам артистки, ее бывшему менеджеру 33 года, поэтому он, как считает Волочкова, находится в призывном возрасте. Она заявила, что мужчина должен отправиться в армию и принять участие в защите страны.





«Давайте призовем военкомат, чтобы они взяли этого человека под свой контроль. У него призывной возраст, ему 33 года. Пусть идет в армию, едет защищать нашу страну! Там ему и место», — заявила Волочкова в беседе с Woman.ru.