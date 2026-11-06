«Мне нужна операция»: Вадим Дубровин рассказал о проблемах с носом

06 ноября 2026, 19:03

Актер Вадим Дубровин признался, что откладывает операцию на перегородке

Вадим Дубровин (Фото: Instagram* / @dubrovin8)

Актер Вадим Дубровин рассказал о проблемах со здоровьем и признался, что ему требуется операция на носовой перегородке. По словам артиста, она искривлена, однако он пока не торопится обращаться к врачам и откладывает лечение, несмотря на то что понимает необходимость хирургического вмешательства. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





О своем состоянии Дубровин рассказал во время пресс-дня сериала «Роддом» на телеканале СТС. Актер отметил, что после повреждения носа не заметил существенного ухудшения самочувствия. Он по-прежнему может дышать, хотя иногда замечает необычный звук при дыхании.





«Понимаю, что мне нужно делать операцию на перегородку, потому что она у меня кривая. Я подумал, что в принципе ничего страшного, даже если он поломался, в принципе хуже не стало. Я дышу, чуть «призвук» есть. Когда я пойму, что идет какое-то выделение, тогда и пойду», — поделился актер на пресс-дне сериала «Роддом» от СТС.