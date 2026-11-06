Егор Крид перенес три концерта в Сибири на фоне скандала с лонгсливом

06 ноября 2026, 17:13

Концерты Крида в Сибири отложили до 2027 года из-за слабых продаж билетов

Егор Крид (Фото: Instagram* / @egorkreed)

Егор Крид отменил три ближайших концерта в Сибири. По предварительной информации, причиной стали низкие продажи билетов и массовые возвраты на фоне скандала с лонгсливом «Иди и смотри». Выступления в Барнауле, Томске и Кемерове перенесли на конец мая 2027 года.