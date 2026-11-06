Егор Крид перенес три концерта в Сибири на фоне скандала с лонгсливом
Егор Крид отменил три ближайших концерта в Сибири. По предварительной информации, причиной стали низкие продажи билетов и массовые возвраты на фоне скандала с лонгсливом «Иди и смотри». Выступления в Барнауле, Томске и Кемерове перенесли на конец мая 2027 года.
Как сообщает Mash, в Барнауле на концерт артиста не удалось продать более 1600 билетов. На трибунах свободными остаются 720 мест, а в фан-зоне — еще 924. В Томске примерно половина секторов так и не заполнилась зрителями. В Кемерове ситуация также оказалась непростой: из семи тысяч мест свободными остаются 3097. На фоне новостей о переносе выступлений некоторые пользователи в комментариях отреагировали коротко: «наконец-то».
Зрителям, которые уже приобрели билеты на отмененные концерты, предложили сохранить их до новых дат, ориентировочно назначенных на май 2027 года. При этом не все поклонники согласились ждать: по информации сотрудников касс и тематических онлайн-сервисов, часть покупателей решила оформить возврат.
Еще одно выступление Крида пока остается в расписании. 14 ноября певец должен выйти на сцену в Подольске, однако и там продажи идут не слишком активно: на данный момент занято около 20% зала. Несмотря на это, концерт пока не отменяли.
Ранее Егор Крид оказался в центре скандала из-за лонгслива с изображением героя фильма «Иди и смотри». На принте персонажу дорисовали пирсинг и татуировки. Артиста раскритиковали, обвинив в неуважительном отношении к памяти жертв оккупации Беларуси. После волны возмущения певец принес извинения и заблюрил изображение на одежде.
По предварительным данным, именно на фоне этой истории часть зрителей могла отказаться от посещения концертов. При этом официальная причина переноса трех сибирских выступлений в приведенной информации не уточняется.
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