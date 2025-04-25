Анастасия Волочкова объявила о «накладке» с роскошной свадьбой дочери за день до торжества

Анастасия Волочкова, Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Подготовка Анастасии Волочковой к роскошной свадьбе дочери Ариадны в Санкт-Петербурге пошла не по плану. Балерина пожаловалась на непредвиденные обстоятельства в соцсетях.
По словам Анастасии, она ошиблась и заказала свадебный торт в столичной кондитерской без возможности доставки в Санкт-Петербург.
Напомним, 26 апреля состоится свадьба Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна. Торжественная церемония пройдет в Особняке Мясникова.
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«За ночь я нашла альтернативу. В Питере связалась с милой женщиной. Сегодня весь день будут готовить этот торт. Он будет другим, более символичным», — поделилась Волочкова с поклонниками.
Напомним, 26 апреля состоится свадьба Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна. Торжественная церемония пройдет в Особняке Мясникова.
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Екатерина Коршунова