«Просто ересь»: Волочкова отреклась от слов о скором разводе дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*, @volochkova_art)
Балерина Анастасия Волочкова отказалась от своих заявлений, связанных со свадьбой дочери Ариадны. Также артистка отреклась от резких высказываний в адрес жениха Никиты Григоряна.
«Это просто ересь. <…> пошла следующая информация, будто я сказала что-то нелицеприятное про Никиту. Да я благословила их, и завтра свадьба. И на этой свадьбе я благословлю их ещё раз. <…> Я дочери сказала: "Ариша, это все чьи-то происки"», — заявила Волочкова в беседе с VOICE.Напомним, что 26 апреля состоится свадьба Ариадны и Никиты. А вчера, 24 апреля, на YouTube вышло интервью с Анастасией Волочковой (проект Кристины Задоры «Семейные тайны»), в котором она негативно отозвалась об избраннике дочери, а также заявила, что с Григоряном Ариадна расстанется через полгода.
Балерина сообщила, что Ариадна и её будущий муж читали новости и встревожились из-за них, но она сумела их успокоить. По словам Анастасии, свадьба состоится, и никто этого не изменит.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина