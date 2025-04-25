Анастасия Волочкова раскрыла, почему не сможет простить свою мать

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В недавнем выпуске шоу «Семейные тайны» Кристины Задора балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала о сложных отношениях с матерью, Тамарой Антоновой. Артистка отметила, что никогда не просила у мужчин денег, в отличие от своей матери, которая, по словам Волочковой, не стеснялась обращаться за финансовой помощью к её возлюбленным.
Анастасия уверена, что её мать завидует её успеху и славе, и даже мстит ей за это. Балерина не скрывает негативного отношения к профессии своей матери.
Она также вспомнила, как после подарка от миллиардера Сулеймана Керимова — помещения под балетную студию — мать попыталась оформить недвижимость на себя и позже сообщила, что студия была продана.
Волочкова рассказала о том, как в начале своей карьеры мама потребовала процент от её доходов. Несмотря на все трудности, Анастасия продолжает общаться с матерью.
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Она также вспомнила, как после подарка от миллиардера Сулеймана Керимова — помещения под балетную студию — мать попыталась оформить недвижимость на себя и позже сообщила, что студия была продана.
Волочкова рассказала о том, как в начале своей карьеры мама потребовала процент от её доходов. Несмотря на все трудности, Анастасия продолжает общаться с матерью.
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Дарья Осипова