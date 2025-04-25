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«С ним через полгода расстанется»: Волочкова не верит в отношения дочери и её избранника

Волочкова резко высказалась о дочери и её женихе в канун свадьбы
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В предстоящую субботу должна состояться свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны и её избранника Никиты Григоряна. В канун торжества балерина негативно отозвалась о будущем зяте. Балерину смутил тот факт, что дочь с женихом не захотели приглашать на торжество представителей СМИ.
«Я хочу, чтобы свадьба прошла, и забыть про неё как страшный сон. <…> Она (Ариадна – прим. ред.) говорила, чтобы на свадьбе все поскромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я её чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? <…> Я его спрашиваю: ты когда брал в жёны Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть что прятать», — заявила Волочкова в проекте Кристины Задоры «Семейные тайны».

Также под горячую руку артистки попала и её дочь Ариадна.
«Хоть если ты возьмешь фамилию Григорян, ты на всю жизнь будешь дочерью Анастасии Волочковой, — обратилась Волочкова к Ариадне. — Понимаете, она выше планку, чем я, она не перейдёт. По сути, можно было бы с уважением относится к матери, ко всему тому, что я сделала и ставить мою жизнь как пример того, как я проходила испытания. Ей этого не дано».
Кроме того, балерина уверена, что пара распадётся меньше чем через год.
«Я говорила своей маме — не надо венчания Ариадны. Она с ним через полгода расстанется», — считает Волочкова.
Ранее артистка рассказала о сложных отношениях с матерью, Тамарой Антоновой.

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25 апреля 2025, 09:28

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

С Моргенштерна* попросили снять статус иностранного агента из-за его последних изменений: рэпер свел «дъявольскую» татуировку с лица и отправился на лечение в рехаб. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
С данной инициативой выступили общественники из движения «Зов народа». Они направили свое обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Представители движения считают, что раньше музыкант вел аморальный образ жизни и не скрывал это. Однако теперь он признал, что скучает по России. Также рэпер отправился на лечение в рехаб и стал все чаще писать в соцсетях о Боге.

Примечательно, что Алишер стал регулярно помогать больным детям из РФ и отправлять деньги на их лечение.

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*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Запрещён в РФ
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#отношения
#ск рф
#моргенштерн
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Хирург Агапов признал, что не сможет вернуть экс-жене Аршавина былую красоту
Хирург Агапов начал 13-ю операцию у Казьминой и пообещал сделать ее нос четче
25 апреля 2025, 09:07

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Бывшая жена Андрея Аршавина в скором времени перенесет еще одну операцию — это уже тринадцатая попытка восстановить нос за последние 2,5 года. Хирург Денис Агапов раскрыл детали предстоящей операции, передает Kp.ru.
Специалист планирует сделать нос Алисы чуть уже и четче, а крылья выровнять и сместить к центру без лишних разрезов. По словам Агапова, вернуть нос в прежний вид уже не получится.

Алиса Казьмина потеряла нос из-за аутоиммунного заболевания после развода с футболистом Аршавиным. Сначала она прятала лицо под маской, а затем пропала из поля зрения СМИ. В августе прошлого года она ​показала свое новое лицо.

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У актера Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на онкологию
SHOT: У актера Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на онкологию
25 апреля 2025, 08:40

Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

У актера Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на онкологию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Артист обратился за медицинской помощью и был доставлен в стационар, где врачи обнаружили новообразование предстательной железы. Согласно информации канала, помимо этого у 84-летнего актера нашли еще несколько заболеваний.

По словам Никоненко, он обратился к медикам по совету супруги. Артист добавил, что периодически жалуется на скачки давления. Несмотря на результаты обследования, Сергей Петрович продолжает активно работать.

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«Это моя новая»: Григорий Лепс появился на красной дорожке в обнимку с молодой девушкой
Григорий Лепс вышел на красную дорожку в обнимку с крестной дочерью
25 апреля 2025, 08:21

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Григорий Лепс вышел на красную дорожку в обнимку с молодой девушкой, передают «Страсти».
Певец посетил концерт МУЗ-ТВ «Золотые Хиты». Артист появился на красной дорожке в компании незнакомки, личность которой он сразу же рассекретил.

«Это моя новая. Пришлось поменять старушку, эта помоложе будет. Шучу, это моя крестная дочка Лиза», — пояснил Лепс.

Спутницей исполнителя оказалась его 15-летняя крестная дочь, певица Елизавета Бокарева. Девушка выступает под псевдонимом ELSEA.

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Анастасия Волочкова раскрыла, почему не сможет простить свою мать
Анастасия Волочкова заявила, что мама требовала денег с её мужчин
25 апреля 2025, 08:14

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В недавнем выпуске шоу «Семейные тайны» Кристины Задора балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала о сложных отношениях с матерью, Тамарой Антоновой. Артистка отметила, что никогда не просила у мужчин денег, в отличие от своей матери, которая, по словам Волочковой, не стеснялась обращаться за финансовой помощью к её возлюбленным.
Анастасия уверена, что её мать завидует её успеху и славе, и даже мстит ей за это. Балерина не скрывает негативного отношения к профессии своей матери.

Она также вспомнила, как после подарка от миллиардера Сулеймана Керимова — помещения под балетную студию — мать попыталась оформить недвижимость на себя и позже сообщила, что студия была продана.

Волочкова рассказала о том, как в начале своей карьеры мама потребовала процент от её доходов. Несмотря на все трудности, Анастасия продолжает общаться с матерью.

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