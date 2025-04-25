«С ним через полгода расстанется»: Волочкова не верит в отношения дочери и её избранника

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
В предстоящую субботу должна состояться свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны и её избранника Никиты Григоряна. В канун торжества балерина негативно отозвалась о будущем зяте. Балерину смутил тот факт, что дочь с женихом не захотели приглашать на торжество представителей СМИ.
«Я хочу, чтобы свадьба прошла, и забыть про неё как страшный сон. <…> Она (Ариадна – прим. ред.) говорила, чтобы на свадьбе все поскромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я её чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? <…> Я его спрашиваю: ты когда брал в жёны Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть что прятать», — заявила Волочкова в проекте Кристины Задоры «Семейные тайны».
Также под горячую руку артистки попала и её дочь Ариадна.
«Хоть если ты возьмешь фамилию Григорян, ты на всю жизнь будешь дочерью Анастасии Волочковой, — обратилась Волочкова к Ариадне. — Понимаете, она выше планку, чем я, она не перейдёт. По сути, можно было бы с уважением относится к матери, ко всему тому, что я сделала и ставить мою жизнь как пример того, как я проходила испытания. Ей этого не дано».Кроме того, балерина уверена, что пара распадётся меньше чем через год.
«Я говорила своей маме — не надо венчания Ариадны. Она с ним через полгода расстанется», — считает Волочкова.Ранее артистка рассказала о сложных отношениях с матерью, Тамарой Антоновой.
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