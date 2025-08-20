В Москве запретили песни двух рэперов из-за пропаганды наркотиков и терроризма
Преображенский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и запретил к распространению в России ряд песен рэп-исполнителей Платина (Роберта Плаудиса) и OG Buda (Григория Ляхова). Соответствующее решение опубликовано в базе данных суда.
В материалах дела указано, что суд признал запрещёнными композиции «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». В текстах песен усмотрены признаки пропаганды наркотических средств, аморального образа жизни, а также оправдание терроризма, в частности, деятельности Усамы бен Ладена.
Постановление суда вступило в силу немедленно. Копия документа направлена в Роскомнадзор для обеспечения его исполнения. В настоящее время указанные музыкальные композиции стали недоступны для прослушивания на основных стриминговых платформах на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Привет, Андрей!».
Читайте также: