«Дали добро»: Победивший лимфому Сергей Сафронов ожидает четвёртого ребёнка

20 августа 2025, 21:30

Иллюзионист Сергей Сафронов готовится к рождению четвёртого ребёнка

Сергей Сафронов (Фото: Instagram* @safronov_sergey)

Сергей Сафронов, известный как участник шоу «Битва экстрасенсов», и его супруга Екатерина ожидают рождения четвёртого ребёнка. Об этом иллюзионист рассказал «СтарХиту».





Сафронов сообщил, что планирование беременности заняло около года. Перед принятием решения о пополнении семьи Сергей, ранее перенёсший лимфому Ходжкина, прошёл комплексное медицинское обследование.

«Врачи дали добро, сказали, что я могу смело становиться отцом, клетки восстановились. А когда Катя забеременела, мы сделали ещё один расширенный анализ — неинвазивный пренатальный тест», — рассказал он.