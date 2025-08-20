«Дали добро»: Победивший лимфому Сергей Сафронов ожидает четвёртого ребёнка
Сергей Сафронов, известный как участник шоу «Битва экстрасенсов», и его супруга Екатерина ожидают рождения четвёртого ребёнка. Об этом иллюзионист рассказал «СтарХиту».
Сафронов сообщил, что планирование беременности заняло около года. Перед принятием решения о пополнении семьи Сергей, ранее перенёсший лимфому Ходжкина, прошёл комплексное медицинское обследование.
«Врачи дали добро, сказали, что я могу смело становиться отцом, клетки восстановились. А когда Катя забеременела, мы сделали ещё один расширенный анализ — неинвазивный пренатальный тест», — рассказал он.Для будущего ребёнка во время ремонта была заранее подготовлена отдельная комната. Старшие дети Сафронова, включая общую с Екатериной дочь Алису, положительно отнеслись к новости. Роды запланированы на октябрь. Супруги сообщают, что очень готовятся к появлению малыша.
