«Дали добро»: Победивший лимфому Сергей Сафронов ожидает четвёртого ребёнка

Сергей Сафронов (Фото: Instagram* @safronov_sergey)

Сергей Сафронов, известный как участник шоу «Битва экстрасенсов», и его супруга Екатерина ожидают рождения четвёртого ребёнка. Об этом иллюзионист рассказал «СтарХиту».



Сафронов сообщил, что планирование беременности заняло около года. Перед принятием решения о пополнении семьи Сергей, ранее перенёсший лимфому Ходжкина, прошёл комплексное медицинское обследование.

«Врачи дали добро, сказали, что я могу смело становиться отцом, клетки восстановились. А когда Катя забеременела, мы сделали ещё один расширенный анализ — неинвазивный пренатальный тест», — рассказал он.
Для будущего ребёнка во время ремонта была заранее подготовлена отдельная комната. Старшие дети Сафронова, включая общую с Екатериной дочь Алису, положительно отнеслись к новости. Роды запланированы на октябрь. Супруги сообщают, что очень готовятся к появлению малыша.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

