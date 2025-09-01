Супруга Джигурды показала вертикальный шпагат в бикини на Мальдивах
50-летняя Марина Анисина, супруга Никиты Джигурды, решила повторить эффектные кадры в стиле Анастасии Волочковой и продемонстрировала отличную физическую форму, отдыхая на Мальдивах.
Несмотря на то, что с мая по октябрь на островах длится низкий сезон из-за юго-западного муссона, сопровождающегося пасмурной погодой и дождями, эпатажная пара выбрала именно это время для отпуска. Погода оказалась на удивление благосклонной — дождя не было, хотя небо оставалось затянутым тучами, а облака нависали над морем.
Марина запечатлела пейзажи белоснежного пляжа и бирюзовых вод Индийского океана. Для прогулки она выбрала ярко-зелёный купальник, который подчеркнул её загар и спортивную фигуру.
Фигуристка и олимпийская чемпионка решила продемонстрировать отличную растяжку, выполнив вертикальный шпагат прямо в воде. Снимки, выложенные в соцсетях, напомнили пользователям о характерных фото Анастасии Волочковой, также предпочитающей Мальдивы и эффектные позы.
