Супруга Джигурды показала вертикальный шпагат в бикини на Мальдивах

01 сентября 2025, 23:06

Марина Анисина продемонстрировала шпагат во время отпуска на Мальдивах

Марина Анисина (Фото: Instagram* / @marinanisina)

50-летняя Марина Анисина, супруга Никиты Джигурды, решила повторить эффектные кадры в стиле Анастасии Волочковой и продемонстрировала отличную физическую форму, отдыхая на Мальдивах.