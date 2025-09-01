Дочь Даны Борисовой ответила на волну критики после пластической операции
18-летняя Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, столкнулась с волной негатива после недавнего хирургического вмешательства. В своём Telegram-канале девушка обратилась к подписчикам, выразив недоумение по поводу комментариев, касающихся её внешности и лишнего веса, особенно с учётом того, что операция была сделана всего неделю назад.
Полина прошла через ряд процедур — липоскульптурирование, коррекцию груди и ягодиц. Однако, несмотря на восстановительный период, пользователи соцсетей уже активно обсуждают её внешний вид.
В одном из видео девушка заявила, что пока ещё полностью отёкшая и итоговый результат рано оценивать. Она выразила непонимание по поводу жёсткой критики и напомнила, что после операции тело и лицо неизбежно выглядят иначе.
Читайте также: