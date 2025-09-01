Дочь Даны Борисовой ответила на волну критики после пластической операции

01 сентября 2025, 22:01

«Меня порезали»: дочь Борисовой пожаловалась на хейт в свой адрес после операции

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

18-летняя Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, столкнулась с волной негатива после недавнего хирургического вмешательства. В своём Telegram-канале девушка обратилась к подписчикам, выразив недоумение по поводу комментариев, касающихся её внешности и лишнего веса, особенно с учётом того, что операция была сделана всего неделю назад.