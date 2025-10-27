«Чудо в перьях»: Соседов предположил, что Клаве Коке помогает петь ИИ

27 октября 2025, 15:50

ОСН: Критик Соседов предположил, что Клаве Коке помогает петь ИИ

Клава Кока (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на российской эстраде много исполнительниц, которым следовало бы сменить род занятий, потому что у них нет вокального дара.





Как пишет Общественная Служба Новостей, досталось Анне Семенович, Люсе Чеботиной и Клаве Коке.



Говоря о последней, собеседник назвал её «чудом в перьях» и отметил, что у звезды, по его ощущению, «просто сплошной тюнинг вокала» — и, по сравнению с Чеботиной, она поёт ещё хуже.





«Девица, которая выступает с воровскими кликухами — это очень ее характеризует», — сказал Сергей о Клаве.

