ОСН: Критик Соседов предположил, что Клаве Коке помогает петь ИИ
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на российской эстраде много исполнительниц, которым следовало бы сменить род занятий, потому что у них нет вокального дара.
Как пишет Общественная Служба Новостей, досталось Анне Семенович, Люсе Чеботиной и Клаве Коке.
Говоря о последней, собеседник назвал её «чудом в перьях» и отметил, что у звезды, по его ощущению, «просто сплошной тюнинг вокала» — и, по сравнению с Чеботиной, она поёт ещё хуже.
«Девица, которая выступает с воровскими кликухами — это очень ее характеризует», — сказал Сергей о Клаве.При этом он признался, что Чеботину лично вживую не слышал. В завершение Соседов предположил, что в будущем вместо живых исполнителей петь будут искусственные технологии.