Анастасия Волочкова ответила на комментарий Шаляпина о мужчинах постарше

12 сентября 2025, 12:55

Волочкова прокомментировала рекомендацию Шаляпина выбирать партнёров постарше

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова отреагировала на недавний совет Прохора Шаляпина, который заявил, что балерине стоит искать мужчину постарше. Несмотря на их многолетнюю дружбу, артистка дала понять, что с такой точкой зрения не согласна. По мнению Волочковой, в отношениях важны не возраст, а человеческие качества.





В беседе с URA.RU она удивилась, почему её близкий друг считает возможным диктовать, с кем ей стоит строить отношения.





«Прохор — мой близкий друг, я ему очень доверяю. Но что значит, что он решает, какой мужчина мне нужен?» — отметила балерина.

«Который будет относиться ко мне как к настоящему сокровищу и обожать мое творчество», — заключила Волочкова.

«Ей бы самой кого постарше. Я ей все время говорю — тебе надо постарше, чтобы на издыхании уже была искренняя любовь», — сказал артист.