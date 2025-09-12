Анастасия Волочкова ответила на комментарий Шаляпина о мужчинах постарше
Анастасия Волочкова отреагировала на недавний совет Прохора Шаляпина, который заявил, что балерине стоит искать мужчину постарше. Несмотря на их многолетнюю дружбу, артистка дала понять, что с такой точкой зрения не согласна. По мнению Волочковой, в отношениях важны не возраст, а человеческие качества.
В беседе с URA.RU она удивилась, почему её близкий друг считает возможным диктовать, с кем ей стоит строить отношения.
«Прохор — мой близкий друг, я ему очень доверяю. Но что значит, что он решает, какой мужчина мне нужен?» — отметила балерина.Она также добавила, что вокруг неё всегда много молодых мужчин, и возраст для неё никогда не был определяющим критерием. К тому же, уверена Анастасия, обмануть может как молодой человек, так и зрелый мужчина — всё зависит от личных намерений, а не от количества прожитых лет.
«Который будет относиться ко мне как к настоящему сокровищу и обожать мое творчество», — заключила Волочкова.Поводом для комментария стала недавняя реплика Шаляпина в разговоре с «Газетой.Ru», где он поделился своими мыслями о личной жизни артистки. Певец подчеркнул, что Волочкова — добрый и доверчивый человек, из-за чего может стать жертвой обмана.
«Ей бы самой кого постарше. Я ей все время говорю — тебе надо постарше, чтобы на издыхании уже была искренняя любовь», — сказал артист.Шаляпин также отметил, что считает Волочкову слишком открытой и доверчивой, что, по его мнению, может обернуться для неё неприятными последствиями.
