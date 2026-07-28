Звезда «Папиных дочек» Старшова призналась, что долго не воспринимала знаменитую героиню

28 июля 2026, 16:26

Катя Старшова рассказала, почему в подростковом возрасте ненавидела роль Пуговки

Катя Старшова (Фото: Instagram* / @toosad_katerinas)

Катя Старшова рассказала о сложном периоде после успеха сериала «Папины дочки» и призналась, что в какой-то момент её начала раздражать самая известная роль — Пуговка. Об этом актриса поделилась в соцсетях, вспоминая, каково было расти под вниманием зрителей.





По словам Старшовой, особенно тяжело ей пришлось в подростковом возрасте. Многие воспринимали её только через образ маленькой героини из сериала и не замечали, что за экранным персонажем стоит уже взрослеющий человек со своими интересами и характером.





«Долгое время мне казалось, что роль Пуговки не имеет ко мне никакого отношения и вообще не является моим достижением. Сейчас я думаю иначе: невозможно построить личность только из тех частей прошлого, которые тебе нравятся. Пуговка — тоже часть меня. И, более того, моя заслуга», — поделилась Катя.