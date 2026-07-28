Звезда «Папиных дочек» Старшова призналась, что долго не воспринимала знаменитую героиню
Катя Старшова рассказала, почему в подростковом возрасте ненавидела роль Пуговки
Катя Старшова рассказала о сложном периоде после успеха сериала «Папины дочки» и призналась, что в какой-то момент её начала раздражать самая известная роль — Пуговка. Об этом актриса поделилась в соцсетях, вспоминая, каково было расти под вниманием зрителей.
По словам Старшовой, особенно тяжело ей пришлось в подростковом возрасте. Многие воспринимали её только через образ маленькой героини из сериала и не замечали, что за экранным персонажем стоит уже взрослеющий человек со своими интересами и характером.
«Долгое время мне казалось, что роль Пуговки не имеет ко мне никакого отношения и вообще не является моим достижением. Сейчас я думаю иначе: невозможно построить личность только из тех частей прошлого, которые тебе нравятся. Пуговка — тоже часть меня. И, более того, моя заслуга», — поделилась Катя.Актриса призналась, что со временем смогла пересмотреть своё отношение к героине и принять, что именно эта роль стала важной частью её жизни и принесла ей известность.
Старшова не стала продолжать актёрскую карьеру и не присоединилась к новым сезонам «Папиных дочек». Сейчас 24-летняя Катя занимается ледовыми шоу и строит собственную жизнь уже за пределами образа любимой миллионами зрителей Пуговки.