Бизнес Овечкина показал впечатляющую прибыль при небольшой выручке

28 июля 2026, 16:55

Александр Овечкин заработал более 400 миллионов рублей на хоккейной академии

Александр Овечкин (Фото: Instagram* / @aleksandrovechkinofficial)

Александр Овечкин оказался не только успешным хоккеистом, но и эффективным бизнесменом. Как стало известно, принадлежащая ему доля в хоккейной академии принесла компании внушительную прибыль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В 2021 году спортсмен стал совладельцем ООО «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина», где ему принадлежит 35% организации. Проект работает в Москве и создан для подготовки юных хоккеистов.



Сам Овечкин ранее рассказывал, что главная цель академии — передать будущим спортсменам свой опыт и помочь им развиваться в профессиональном хоккее.





«Начиная этот проект, я хочу достичь очень важной цели — создать место, где смогу делиться своим опытом, мастерством и всеми знаниями с новыми поколениями талантливых хоккеистов страны», — отмечалось на сайте академии.