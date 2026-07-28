Бизнес Овечкина показал впечатляющую прибыль при небольшой выручке
Александр Овечкин заработал более 400 миллионов рублей на хоккейной академии
Александр Овечкин оказался не только успешным хоккеистом, но и эффективным бизнесменом. Как стало известно, принадлежащая ему доля в хоккейной академии принесла компании внушительную прибыль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В 2021 году спортсмен стал совладельцем ООО «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина», где ему принадлежит 35% организации. Проект работает в Москве и создан для подготовки юных хоккеистов.
Сам Овечкин ранее рассказывал, что главная цель академии — передать будущим спортсменам свой опыт и помочь им развиваться в профессиональном хоккее.
«Начиная этот проект, я хочу достичь очень важной цели — создать место, где смогу делиться своим опытом, мастерством и всеми знаниями с новыми поколениями талантливых хоккеистов страны», — отмечалось на сайте академии.Инфраструктура комплекса впечатляет: в главном здании расположены две ледовые арены, главная из которых рассчитана на 1500 зрителей. Также на территории есть открытый каток на крыше, площадка для мини-футбола, медицинский центр, фитнес-клуб с бассейном и помещения для временного проживания спортсменов.
При этом финансовые показатели компании оказались ещё более впечатляющими. При выручке около 6 миллионов рублей чистая прибыль организации составила 418 миллионов рублей.
За всё время работы у компании было всего три арбитражных дела на общую сумму около 251 тысячи рублей — все они уже завершены.